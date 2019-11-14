Работа продвигается крайне медленно – Токаев об изъятии земель у латифундистов
Работа по изъятию земель у латифундистов продвигается крайне медленно. Об этом Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании по развитию Акмолинской области в Кокшетау, передает Kazpravda.kz.
"В Послании я ставил задачу изъятия земель у латифундистов, которые не занимаются их культивацией. Это очень серьезное поручение, данное не ради красного словца. Дожились до того, что добросовестным, трудолюбивым фермерам, крестьянам негде работать, негде пасти скот", – цитирует слова Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Президента РК в Twitter.
"Работа по моему поручению продвигается крайне медленно. Похоже, решили спустить на тормозах, поддавшись давлению тех, кто заинтересован в данном положении вещей", – подчеркнул Президент РК.
"Ежегодно государство выделяет значительные средства на развитие аграрного сектора, в том числе на семеноводство, сортообновление, минеральные удобрения. Несмотря на это, средняя урожайность пшеницы сохраняется на уровне не выше 12 центнеров с гектара", – отметил Глава государства
"Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами аграрных регионов надлежит предпринять конкретные меры по увеличению призводительности труда в сфере АПК, в том числе за счет внедрения ведущих отечественных разработок", – сказал Касым-Жомарт Токаев.