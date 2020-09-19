Работа резервистов в сфере образования дает свои результаты - Асхат Аймагамбетов

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов встретился с участниками Президентского молодежного кадрового резерва и рассказал о проводимой работе ведомства.
"Вы знаете, что в сфере образования и науки проблем немало. Мы должны это признать. Мы их видим и работаем. Онлайн-обучение из-за пандемии высветило еще больше все имеющиеся проблемы, в особенности в цифровизации, в вопросах компетенции у наших педагогов, в том числе по цифровым компетенциям. По решению всех проблем министерством проводится соответствующая работа", - сказал Асхат Аймагамбетов во время встречи с резервистами в Нур-Султане.
Также министр отметил проводимую представителями молодежного кадрового резерва работу в данной отрасли.
"Мы видим, что очень много талантливых молодых являются участниками Президентского кадрового резерва. На сегодня семь представителей резерва работают в сфере образования. В свою очередь их работы уже дают свои результаты. Мы рады видеть, что талантливая молодежь внесут свой вклад в развитие образовательной сферы. На сегодня внесены изменения и дополнения в некоторые нормативные акты по вопросам образования", - отметил глава Минобразования.
Асхат Аймагамбетов вместе с тем назвал ключевые задачи, столящие перед министерством в рамках поручения Главы государства.
"«Согласно поручению Главы государства одним из главных задач является стопроцентное обеспечение детскими садами. Не только нужно открывать множество детских садов, но уделить внимание на качество в сфере дошкольного образования. Второе направление - среднее образование. В этой связи Президент поручил создать единую образовательную онлайн-платформу. На сегодняшний день данный вопрос стоит на нашей повестке дня и думаю, что в ближайшее время найдет свое решение. Следующее - сфера высшего образования. Как ранее сообщалось, мы лишили лицензии нескольких университетов по стране. Причиной этому является, что данные вузы не давали качественное образование и неправильно была выстроена сама система образования. Мы не скрываем все имеющиеся вопросы среди высших учебных заведений. Наша цель - системно решить все скопившиеся проблемы", - подчеркнул министр.
"Вы знаете, что в сфере образования и науки проблем немало. Мы должны это признать. Мы их видим и работаем. Онлайн-обучение из-за пандемии высветило еще больше все имеющиеся проблемы, в особенности в цифровизации, в вопросах компетенции у наших педагогов, в том числе по цифровым компетенциям. По решению всех проблем министерством проводится соответствующая работа", - сказал Асхат Аймагамбетов во время встречи с резервистами в Нур-Султане.
Также министр отметил проводимую представителями молодежного кадрового резерва работу в данной отрасли.
"Мы видим, что очень много талантливых молодых являются участниками Президентского кадрового резерва. На сегодня семь представителей резерва работают в сфере образования. В свою очередь их работы уже дают свои результаты. Мы рады видеть, что талантливая молодежь внесут свой вклад в развитие образовательной сферы. На сегодня внесены изменения и дополнения в некоторые нормативные акты по вопросам образования", - отметил глава Минобразования.
Асхат Аймагамбетов вместе с тем назвал ключевые задачи, столящие перед министерством в рамках поручения Главы государства.
"«Согласно поручению Главы государства одним из главных задач является стопроцентное обеспечение детскими садами. Не только нужно открывать множество детских садов, но уделить внимание на качество в сфере дошкольного образования. Второе направление - среднее образование. В этой связи Президент поручил создать единую образовательную онлайн-платформу. На сегодняшний день данный вопрос стоит на нашей повестке дня и думаю, что в ближайшее время найдет свое решение. Следующее - сфера высшего образования. Как ранее сообщалось, мы лишили лицензии нескольких университетов по стране. Причиной этому является, что данные вузы не давали качественное образование и неправильно была выстроена сама система образования. Мы не скрываем все имеющиеся вопросы среди высших учебных заведений. Наша цель - системно решить все скопившиеся проблемы", - подчеркнул министр.