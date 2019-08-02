Работа с детьми и пожилыми: платить студентам за волонтерство будут в Казахстане

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В Казахстане создана платформа для координации поощряемой волонтерской деятельности студентов. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин перед подписанием меморандума с Министерством образования и науки о сотрудничестве в рамках проекта "Социальный студенческий кредит", передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Министерством была разработана онлайн-платформ для координации волонтерской деятельности по всему Казахстану. На это платформе может зарегистрироваться любой желающий студент, на данный момент на этой платформе зарегистрировалось 1400 человек, задействовано более 60 волонтерских организаций. По данным местных исполнительных органов, в Казахстане существует более 200 волонтерских организаций с охватом более 50 тысяч активных волонтеров", – сообщил спикер.
Президент АО "Финансовый центр" МОН РК Аскар Ибраимов отметил, что волонтерская деятельность будет поощряться по по пяти социальным направлениям. Это инклюзивное обучение, работа с пожилыми людьми, репетиторство, организация досуга детей и работа с детьми девиантного поведения.
"Студент в системе выбирает одно из направлений и площадку организации, где будет помогать, регистрируется там, проходит собеседование, и начинается процесс отработки. После завершения отработки площадка выставляет ему мониторинговую оценку. Далее закрывается ваучер, и финансовый центр его оплачивает из расчета, примерно, 1000 тенге один час общественно полезной деятельности. Кроме того, идет зачет академических кредитов", – дополнил он.
По его словам, предусмотрено два вида ваучеров. Первый ваучер оплачивается в размере 20 тысяч тенге и производится перезачет 2 академических кредитов, второй ваучер предусматривает перезачет 5 кредитов и стимулирование в размере 50 тысяч тенге.
Сообщается, что запуск проекта "Социальный студенческий кредит" запланирован на сентябрь текущего года, а его тематический модуль будет располагаться на единой интернет-платформе волонтеров "Qazvolunteer.kz".