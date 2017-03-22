Работа в выходные: комунальщики Актау продолжает откачивать воду с улиц

Несмотря на праздник, сотрудники ДЧС не прерывают свою работу. В Актау и Мунайлинском районе продолжаются работы по откачиванию воды с затопленных участков, сообщает tumba.kz
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"По городу Актау из 10 участков на 8 вода откачана полностью. Сейчас ведется откачка воды на оставшихся двух участках. Подворовые обходы продолжаются. По городу Актау задействован 81 человек личного состава, 30 единиц техники, 13 мотопомп. Всего откачано 7 000 кубических метров воды", – сообщила руководитель пресс-службы ДЧС Мангистауской области Гульнара Ходжабекова.
Что касается Мунайлинского района, то здесь из 11 подтопленных улиц воду удалось откачать на четырех, а также осушены семь дворов. В настоящее время на улицах Мунайлы работает 11 единиц спецтехники, 5 мотопомп, более 30 человек. Уже откачано 7 300 куб. м воды.
Накануне, 21 марта, дождь затопил 7 участков и 5 улиц в Актау и Мунайлинском районе.
По заявлению ТОО "Кала Жолдары", все коммунальные службы Актау были задействованы в откачке воды.
В связи с погодными условиями полиция Мангистау перешла на усиленный режим работы.