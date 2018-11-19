Работа за рубежом: несколько десятков казахстанцев стали жертвами мошенников

Закон и Порядок
Елизавета Абрамовская
Фото: eurabota.ua
Порядка 20 казахстанцев стали жертвами международных мошенников, привлекающих наших граждан на заработки за рубеж. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент Kazpravda.kz 

"Благодаря заманчивым предложениям определенная часть наших граждан уже выложила крупную сумму денег, чтобы попасть в Великобританию, но так и осталась ни с чем. Стало известно еще об одной схеме мошенников, на этот раз приглашающих на работу в Чехию. В результате действия этих мошенников пострадало около 20 человек, которые через подставные фирмы в Казахстане получили туристические визы и отравились на заработки в чешские города", – отметил Смадияров.

По его словам, обман заключался в том, что казахстанцы получали туристическую визу, которая не дает права трудоустройства в Чехии, и она не может быть продлена или переоформлена.

"Столкнувшись с такими проблемами, наши сограждане попадают в непростую ситуацию и даже не имеют возможности купить обратный билет. В этой связи мы призываем казахстанцев быть внимательнее при обращении в фирмы по трудоустройству и помнить, что туристическая виза не может быть использована для трудоустройства в странах Европы", – подчеркнул спикер.

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