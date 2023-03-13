Работа, жилье и... книги

В селе Галицкое Успенского района члены республиканского предвыборного штаба поговорили с работниками местного молочного завода – одного из крупнейших и успешных предприятий в регионе. Речь шла об инструментах поддержки фермерских хозяйств, еще сельчане озвучили такие вопросы, как нехватка в районах спортивных секций и дефицит школьного библиотечного фонда.

Проблемы молодежи в основном очерчены недоступностью образования, трудностями трудоустройства и необходимостью дополнительных программ по приобретению жилья.

Всего за 21 день с начала агитации партийцами проведено более 25 тыс. мероприятий с участием свыше 3 млн казахстанцев.