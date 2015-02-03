Свежий выпуск Работает общественная приемная Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Вопросы заявителей касались разных сфер жизни. Так, начинающий предприниматель Ахан Алмасбек был проконсультирован по вопросу поддержки малого и среднего бизнеса. Надежду Берикову беспокоит ситуация в ЖКХ. С просьбой об оказании материальной помощи к партийцам обратилась многодетная семья Богумбаевых. Оралманы, проживающие в близлежащем поселке Нурлы Кош, получили необходимую информацию относительно регистрации по месту жительства, трудоустройству, получению документов. Аким Красноярского сельского округа Базарбай Абуов постарался оказать помощь всем заявителям.

Всего за помощью к партийцам обратились 40 сельчан. В работе выездной общественной приемной принял участие заместитель председателя областного филиала партии «Нур Отан» Бауржан Гайса, председатель общественного совета по противодействию коррупции, депутат областного маслихата, главный врач областной больницы Серик Аяганов, руководители департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности, управлений координации занятости и социальных программ, энергетики и коммунального хозяйства, отделов занятости, ЖКХ.

Как отметила заведующая общественной прием­ной областного филиала партии Кымбат Жусупова, подобные выезды в районы и отдаленные села региона с участием первых руководителей планируется проводить на постоянной основе.



