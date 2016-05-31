Работать, а не «радеть»

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Лаки КЕСОГЛУ, народный артист Казахстана

Необходимость проведения земельной реформы в Казахстане назрела давно. Исходя из современной ситуации, нововведения и дополнения в Земельный кодекс следует воспринимать как веление времени. И в их обсуждении должны принимать участие все заинтересованные лица. Людей надо подготовить, поменять их сознание.

Ведь что такое закон? Это нормативно-правовой акт, который регулирует взаимоотношения государства и общества. В данном случае эта связка не сработала должным образом: информированность общества в земельных вопросах оказалась слабой. Этим не преминули воспользоваться так называемые «радетели» за народ, которые использовали ситуацию в своих интересах, тем самым создавая в обществе ненужный ажиотаж и социальную напряженность. Это очень опасные игры.

И я считаю, что такие провокационные инсинуации необходимо жестко пресекать. На заседании Земельной комиссии были озвучены некоторые цифры, которые вызвали у меня, по меньшей мере, недоумение. Оказывается, более 7 млн гектаров плодородной земли в нашей стране находится вне оборота. Огромные территории, некогда выкупленные у государства, простаивают, на протяжении десятилетий остаются бесхозными. Если земля не в обороте, если ты сам на ней не работаешь, то надо передать ее тому, кто сможет извлекать из нее прибыль.

Земля должна приносить доход не только своему хозяину, но и государству в виде налогов. В Земельном кодексе, по моему мнению, нужно четко обозначить права и обязанности всех сторон. Если ты берешь в аренду или в собственность землю, то будь добр расписать все: как ты хочешь ее использовать, какой планируешь доход, какие налоговые отчисления и прочее. А не так, что вот, мол, есть у меня деньги, почему бы землицы не прикупить, так сказать, в виде инвестиций до лучших времен.

Нет, так поступать нельзя. Если земля остается бесхозной, ее надо отчуждать в пользу государства. Я часто езжу по стране, особенно по Алматинской области и южным регионам. Проезжая по знакомым с молодости местам, наблюдаю одну и ту же печальную картину: на некогда плодородных полях ведется строительство жилых домов, ресторанов и АЗС. Неужели для этих нужд не нашлось других участков земли? А некоторые сельскохозяйственные угодья с годами и вовсе превращаются в огороженные – как же, частная собственность! – безжизненные пустыри. А ведь земля должна работать, рожать, приносить прибыль.

В мире много стран, которые не имеют ни пяди свободной, а уж тем более бесхозной земли. Взять, к примеру, Израиль: на клочке каменистой почвы они выращивают хорошие урожаи овощей и фруктов, которые, к тому же, поставляются к нам в Казахстан. Аналогичная ситуа­ция и на моей исторической родине: в Греции особо земли-то и нет, там много гористой местности. Но каждый клочок там с любовью обрабатывается и приносит доход.

Греция не только полностью обеспечивает себя плодоовощной продукцией, но и экспортирует ее во многие страны. А мы, имея столько плодородных земель, не можем извлечь из них пользы ни для себя, ни для государства. Я согласен с утверждением, что земля должна служить народу. Но не следует забывать, что и народ должен служить ей – работать на земле, которая при должном с ней обращении обязательно отблагодарит высокими урожаями и большими прибылями.

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