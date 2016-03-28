«Область имеет хорошие результаты социально-экономического развития. Выполняются государственные и отраслевые программы, развиваются сельское хозяйство и производство, строятся жилье и социальные объекты», – отметил принявший участие в работе сессии аким СКО Ерик Султанов. Он выразил уверенность, что новый состав маслихата продолжит курс на развитие региона. Об этом свидетельствует и факт избрания секретарем облмаслихата Владимира Бубенко, до того в должности заместителя акима СКО курировавшего как раз ряд ключевых направлений.

Председателями постоянных комиссий стали Есжан Оразалин, Анатолий Рафальский, Райхан Абдрахманова – все практики, их компетентность в сферах экономики, здравоохранения, законности у североказахстанцев не вызывает сомнений.