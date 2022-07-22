Работать должна молодежь

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область провела встречу с активом региона.

Как сообщила пресс-служба МТСЗН, во встрече участвовали аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, представители областного маслихата и местных исполнительных органов, акимы районов. Глава ведомства проинформировала их о мерах по обеспечению занятости населения и призвала представителей местных исполнительных органов обратить внимание на уровень безработицы.

Министр также отметила происходящие изменения на рынке труда региона. По информации Бюро национальной статистики, в Жамбылской области численность наемных работников увеличилась на 1,2 тыс. человек, а численность самозанятых сократилась на 2,3 тыс. человек. Уровень безработицы сос­тавил 5,1%, в том числе молодежной – 3,1%.

В Жамбылской области численность молодежи в возрасте от 15 до 28 лет составляет более 221 тыс. человек, а это 19% населения региона. В связи с этим министр подчеркнула важность трудоустройства именно молодежи.

– Численность молодежи в Жамбылской области к 2030 году увеличится на 64 тысячи человек и достигнет 286 тысяч человек, а к 2040 году этот показатель увеличится еще на 100 тысяч. Очевидно, что численность экономически активной молодежи к 2030 году вырастет до 149 тысяч, – прокомментировала Тамара Дуйсенова.

По ее словам, доля молодежи, оставшейся со школьным образованием, составляет 18%, а доля молодежи с высшим образованием – 39%. Из 157 тыс. занятых в регионе 101 тыс. – наемные работники.

Министр отметила, что за 6 месяцев текущего года в области трудоустроены более 27 тыс. человек, из них более 17 тыс. – через центры занятости населения. Но наблюдается низкий показатель создаваемых постоянных рабочих мест в рамках реализуемых нацпроектов.

– В Жамбылском, Жуалынском, Рыскулова, Мойынкумском районах эта работа вообще не проводилась. В Сарысуском районе только 9 человек трудоустроены в рамках нацпроектов, – сказала министр. – Согласно порядку проведения мониторинга, трудоустройство граждан подтверждается обязательными пенсионными взносами, наличием индивидуального подоходного налога. В Жамбылской области этот показатель составляет 48%. На областном уровне самый низкий показатель зафиксирован в Жамбылском и Сарысуском районах.

Тамара Дуйсенова отметила, что из 4 576 пос­тоянных рабочих мест, предусмот­ренных региональной картой Жамбылской области, за полгода было создано только 433. Из 235 национальных проектов, предусмот­ренных в этой региональной карте, только 123 включены в Электронную биржу труда.

На встрече с активом региона были также обсуждены меры социальной поддержки населения, вопросы пенсионного обеспечения казахстанцев.