​Работать можно и дома

484
Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Об этом на брифинге в региональном филиале Службы центральных коммуникаций сообщила Асия Темирбаева, руководитель областного управления координации занятости и социальных программ. Предполагается, что в нынешнем году льготные кредиты получат порядка 25 тыс. южан. На эти цели предусмотрено выделение 7,5 млрд тенге.

Практика вовлечения безработных граждан в трудовую деятельность путем выдачи льготных микрокредитов началась с 2011 года. За пять лет по такому пути пошли около 5 тыс. человек. Если раньше эти средства можно было пустить на организацию любого семейного бизнеса, то последние два года на юге акцент сделан на финансирование создания откормочных площадок. Разместить мини-фермы можно непосредственно на подворье, что не требует дополнительных затрат на аренду помещений. Семья закупает скот и получает возможность работать сообща на дому. В прошлом году такое финансирование получили 872 человека, в позапрошлом – 1 481.

В Южном Казахстане один из самых высоких показателей по безработице. В поиске применения своим рукам находятся 64,3 тыс. южан. Органы занятости при помощи ряда государственных программ намерены трудо­устроить в текущем году 47 684 человека, в том числе по программе развития регионов – 22 512 граждан, по программе «Нұрлы жол» – 4 320 жителей области и примерно столько же по «Дорожной карте занятости-2020». На помощь придут также отраслевые программы с возможностью открыть временные рабочие места.

– В прошлом году в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» в регионе освоено 5,4 миллиарда тенге, 57,8 тысячи человек смогли заключить социальные контракты, – подчеркнула А. Темирбаева.

