​Работать на благо Родины

Независимый Казахстан действительно всегда развивался наперекор внешним экономическим стихиям. Нурсултан Абишевич в своем выступлении напомнил: разве была благоприятной для нас первая половина 1990-х годов? В то время остановилось производство, многие оказались без работы и средств к существованию. Но Казахстан достойно, шаг за шагом преодолел этот кризис. Едва мы начали ощущать первые результаты перемен, как грянул финансовый кризис в Юго-Восточной Азии 1997–1998 годов. В то время важное значение имели принятые под руководством нашего Президента стратегические решения и действия. Именно благодаря государственной поддержке наш завод мостовых конструкций смог выстоять и начать успешно развиваться.

Сегодня завод отгружает каждый день до 20 вагонов железобетонных изделий. Продукция АЗМК востребована: ее ждут и у нас в регионах, и на пространстве ЕАЭС, и в зарубежье. Без ложной скромности скажу, что наша бригада считается одной из лучших на заводе – ответственная команда работает всегда быстро и качественно. Никто из нас не покидает свое рабочее место и не уходит с работы, пока не закончит погрузку. Люди прекрасно понимают, что наш участок работы – один из важных звеньев производственного цикла. Во-первых, качество нашего труда является залогом отсутствия всевозможных конфликтов с грузополучателями, а значит, своевременной оплаты за товар. Кроме того, качественная погрузка предот­вращает деформацию и порчу изделий. Именно от опыта и качества работы нашего отдела сбыта во многом зависит, в какое время и в каком сос­тоянии прибудет груз на станцию назначения. Мы также участвуем в подготовке прогнозов, проектов, договоров поставки железобетонных изделий, перспективных и текущих планов производства и в реализации продукции. Долг каждого из нас – всеми силами укреплять экономическую мощь нашей страны.