​Работать на благо страны

«В ХХI веке главным фактором развития становится непрерывная модернизация всех сфер общества. Мы ведем работу по масштабному преобразованию всех государственных, общественных и частных институтов на принципах Общества Всеобщего Труда, высокой социальной ответственности, адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения», – сказал Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев в своем Послании. И это правильная и своевременная задача.

Ежегодно речь Лидера нации служит ориентиром в движении страны на пути ее развития. Наш коллектив хорошо осознает свою роль в этом движении. Железные дороги, как и всякие пути сообщения, имели и имеют чрезвычайное значение в жизни и развитии народов. Великие завоевания, распространение знаний, изобретений, культуры без возможности передвижения были бы немыслимы. От степени развития железнодорожной сети зависит военная и экономическая жизнь государств.

Сегодня железнодорожный транспорт – один из наиболее безопасных и эффективных способов перевозки людей и грузов. В Послании Президент отметил, что драйверами экономического роста в Казахстане становятся новые сектора экономики, создаваемые в рамках инновационной индустриализации.

«Многие обрабатывающие отрасли демонстрируют рост, – сказал Глава государства. – За пять лет обрабатывающая промышленность выросла в 1,3 раза, химическая промышленность и производство строительных материалов – в 1,7 раза. Выпуск продукции машиностроения увеличился в 2,2 раза, а экспорт – в 3 раза. Реализовано более 800 индустриальных проектов. В этом году металлургическая промышленность выросла сразу на 15%, химическая – на 3,2%. Производство минеральной продукции – на 3,2%, одежды – на 4%. Всемирный банк и Азиатский банк развития прогнозируют для Казахстана более высокие темпы экономического роста в 2016 году».

Наш коллектив гордится тем, что в этих достижениях есть и его заслуга. По железным рельсам, как по кровеносным сосудам, течет жизнь нашей экономики, поэтому озвученные Президентом задачи «…обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 5%; увеличить экспорт обработанных товаров не менее чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом и довести его до 30 млрд долларов в год; увеличить ежегодный объем инвестиций в экономику более чем на 10 млрд долларов, а в целом за 10 лет – не менее чем на 100 млрд долларов; создать более 660 тыс. новых рабочих мест, увеличить производительность труда в 2 раза» железнодорожники приняли как свой стратегический план. Для его успешной реализации мы будем стремиться к увеличению перевозок при понижении их стоимости для потребителя, а также дальнейшему улучшению качества поездок пассажиров, транзита и хранения грузов.