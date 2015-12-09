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​Работать на благо страны
Асылхан ТАЙЛАКБАЕВ, главный инженер Жамбылского филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы»

«В ХХI веке главным фактором развития становится непрерывная модернизация всех сфер общества. Мы ведем работу по масштабному преобразованию всех государственных, общественных и частных институтов на принципах Общества Всеобщего Труда, высокой социальной ответственности, адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения», – сказал Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев в своем Послании. И это правильная и своевременная задача.

Ежегодно речь Лидера нации служит ориентиром в движении страны на пути ее развития. Наш коллектив хорошо осознает свою роль в этом движении. Железные дороги, как и всякие пути сообщения, имели и имеют чрезвычайное значение в жизни и развитии народов. Великие завоевания, распространение знаний, изобретений, культуры без возможности передвижения были бы немыслимы. От степени развития железнодорожной сети зависит военная и экономическая жизнь государств.

Сегодня железнодорожный транспорт – один из наиболее безопасных и эффективных способов перевозки людей и грузов. В Послании Президент отметил, что драйверами экономического роста в Казахстане становятся новые сектора экономики, создаваемые в рамках инновационной индустриализации.

«Многие обрабатывающие отрасли демонстрируют рост, – сказал Глава государства. – За пять лет обрабатывающая промышленность выросла в 1,3 раза, химическая промышленность и производство строительных материалов – в 1,7 раза. Выпуск продукции машиностроения увеличился в 2,2 раза, а экспорт – в 3 раза. Реализовано более 800 индустриальных проектов. В этом году металлургическая промышленность выросла сразу на 15%, химическая – на 3,2%. Производство минеральной продукции – на 3,2%, одежды – на 4%. Всемирный банк и Азиатский банк развития прогнозируют для Казахстана более высокие темпы экономического роста в 2016 году».

Наш коллектив гордится тем, что в этих достижениях есть и его заслуга. По железным рельсам, как по кровеносным сосудам, течет жизнь нашей экономики, поэтому озвученные Президентом задачи «…обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 5%; увеличить экспорт обработанных товаров не менее чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом и довести его до 30 млрд долларов в год; увеличить ежегодный объем инвестиций в экономику более чем на 10 млрд долларов, а в целом за 10 лет – не менее чем на 100 млрд долларов; создать более 660 тыс. новых рабочих мест, увеличить производительность труда в 2 раза» железнодорожники приняли как свой стратегический план. Для его успешной реализации мы будем стремиться к увеличению перевозок при понижении их стоимости для потребителя, а также дальнейшему улучшению качества поездок пассажиров, транзита и хранения грузов.

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