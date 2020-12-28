Работать на упреждение

Между тем это не повод для самоуспокоения, поскольку ежесуточно нет-нет да и выявляются отдельные случаи коронавирус­ной инфекции. И в основном они завозного характера. По словам первого заместителя акима облас­ти Нуржаугана Калауова, ситуация анализируется ежедневно, и факты заболеваний устанавливаются в ходе постоянных профилактических обследований. В настоящее время загруженность койко-мест по региону составляет 17%. Есть случаи регистрации КВИ среди прибывающих из-за рубежа через приграничные автопереходы «Жайсан» и «Алимбет», а также авиасообщением.

Начиная с 6 октября в регион прибыли в общей сложности более 46 тыс. человек, из них 4,5 тыс. пассажиров не имели на руках результатов ПЦР-тестов и были помещены в карантинные стацио­нары, у 40 выявлен коронавирус. Как поставлена данная работа в приграничье? К примеру, в Каргалинском районе, соседствующем с Российской Федерацией, действует контрольно-пропускной пункт «Алимбет» с карантинным стацио­наром, рассчитанным на 40 койко-мест. Как рассказал главный врач районной больницы Берик Жаржанов, если у пересекающего границу Казахстана ПЦР-тест отсутствует, то после термометрии и анкетирования его сразу же госпитализируют в данный стационар. Здесь у пациента осуществляется забор биоматериала, после чего анализы отправляются в город. При положительном результате человека транспортируют в инфекционный стационар в райцент­ре с. Бадамша. У транзитников, которые занимаются грузовыми перевозками, ПЦР-тестирование проводится непосредственно на посту. Транспорт сопровождают сотрудники РОВД, предусмотрены и другие предосторожности. К примеру, если водители приоб­ретают продукты в торговых точках села, то реализация товара осуществляется бесконтактным способом.

Между тем в сельской амбу­латории недавно проведен капитальный ремонт. Мини-поликлиника оснащена двумя автомобилями, один из которых занимается транспортировкой карантинных пациентов, второй предназначен для пациентов с другими заболеваниями.

Районный инфекционный стационар, оснащенный всем необходимым медоборудованием, рассчитан на 55 коек, 4 из которых реанимационные. Отделение также полностью оснащено всем необходимым оборудованием. Организована централизованная подача кислорода к каждой койке. В запасе имеется 17 кислородных концентраторов, закуп­ленных волонтерами на средства местных предпринимателей. Подготовлен соответствующий объем лекарств на общую сумму 24 млн тенге.

Подобная работа проводится и в Мартукском районе на посту «Жайсан». Эпидситуация здесь оценивается тоже как стабильная. Однако в день через карантинный стационар проходят по 40–50 человек.

Стоит отметить, в нынешних условиях в регионе большое значение придается укреплению материально-технической базы сферы здравоохранения. И не только в приграничных районах. На днях 15 новых реа­нимобилей марки JAC Sunray, оснащенных современным медицинским оборудованием, переданы районным больницам. В целом автопарк медучреждений области на сегодня насчитывает 341 санитарный автомобиль. В 2020 году было приобретено 24 авто марки УАЗ и один неонатальный реанимобиль марки FORD. На эти цели из бюджета было выделено 239,4 млн тенге. Кроме того, через финансовый лизинг приобретен 41 реанимобиль, 19 из которых марки Hyundai H-350, еще 20 – JAC Sunray и 2 реанимобиля «УАЗ Профи». В 2021 году из местного бюджета планируется выделить средства на закуп еще 21 единицы санитарного автотранспорта.

Недавно при областном медицинском центре в Актобе открылось отделение кардиореанимации – кардиологии. В случае возможного ухудшения эпидемиологической ситуации в нем будет оказываться экстренная помощь пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями с СOVID-19. Отделение на 36 койко-мест оснащено всем необходимым оборудованием производства Германии, Японии.

Руководство и санэпидслужба региона сегодня продолжают уделять самое пристальное внимание мерам предосторожности по предотвращению распространения КВИ, несмотря на сегодняшнее кажущееся благополучие. С 25 декабря 2020 года до 5 января будущего года постановлением главного санитарного врача области в Актюбинской области объявлен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. На это время вето наложено и на оказание кейтеринговых услуг, а также услуг по организации праздников на всех объек­тах, независимо от форм собственности, в том числе на дому. Разрешена лишь деятельность продовольственных магазинов, мини-маркетов, супермаркетов, гипермаркетов, согласно внут­реннему распорядку.

В рамках дополнительного постановления департамента разрешаются услуги по доставке. Предприятиям, работающим вахтовым методом, предписывается обеспечить контроль за наличием у сотрудников ПЦР-справок и разрешать въезд⁄выезд с территории объектов только при отрицательных результатах тес­тов. За соблюдением всех ограничительных карантинных мер осуществляют контроль мониторинговые мобильные группы при местных исполнительных органах. Об усилении их деятельности зашел разговор на днях в ходе очередного аппаратного рабочего совещания под председательством главы региона Ондасына Уразалина. Как было отмечено, 47 мониторинговыми группами проведено почти 9 тыс. рейдов на 23 тыс. объектах. При этом выявлено 1 806 нарушений, рассмотрено 1 235 административных материалов, наложены штрафы на 168,9 млн тенге.

В то же время указано на не­достаточную работу мониторинговых групп. В период с 1 по 22 декабря проведено 442 рейда на 1 613 объектах, однако наложено было всего 172 штрафа. Мобильным группам дано указание более ответственно подходить к своим обязанностям в связи с приближающимися новогодними праздниками на фоне широкой развернутой рек­ламной кампании по проведению корпоративов. Некоторые увеселительные заведения продолжают работать, несмотря на штрафы, ранее на них наложенные. В период с 16 ноября по 8 декабря выявлено 27 фактов нарушения карантинных требований. После чего направлены предписания в департамент о приостановлении деятельности таких заведений, однако ни одно из них не было закрыто.

Как подчеркнул глава регио­на, в сложившейся ситуации необходимо работать на упреж­дение. Акимату Актобе поручено принять меры по усилению работы 11 мониторинговых групп в праздничные дни. С учетом вводимых ограничительных мер для ресторанного бизнеса, запрета на проведение банкетов и корпоративов, семейных торжеств в регионе ряд предпринимателей, к примеру, перепрофилировали свои заведения под торговые продовольственные центры. В частности, бизнес-леди Калау­ша Садыкова на месте своего ресторана вмес­тимостью 700 мест на днях открыла торговый центр под названием «Гастроном № 1». В настоящее время в нем функ­ционируют 75 торговых мест, в ближайшее время их количество увеличится до 120. В центре реализуются продукты питания, кондитерские изделия, мясо, рыба, предметы быта, аксессуары. В соответствии с санитарными требованиями здесь посетителям выдаются одноразовые перчатки и измеряется температура тела.