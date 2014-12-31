Свежий выпуск Работать открыто и честно Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Выступивший на нем руководитель департамента Ерлан Хасенов рассказал о функциях структуры, ее целях и задачах. Главная миссия нового контролирующего органа заключается не просто во взимании налогов и таможенных платежей, а в формировании успешной бизнес-среды, в которой легко и удобно платить налоги. А бизнесу сегодня создаются условия, которые позволяют работать открыто, честно и быть уверенным в полной защите своих прав. Также одна из основных задач нового департамента – это перевод единой фискальной системы на принципиально новый интеллектуальный и аналитический уровень.



Сегодня органами госдоходов предоставляются 52 государственные услуги, в том числе 32 налоговые и 20 таможенных. Из них автоматизированы 25 налоговых и 8 таможенных услуг, или 63%. Всего по области за 11 месяцев года принято 626 296 документов, из них 487 883 в электронном виде, или 78%. На постоянной основе департаментом проводится работа по выявлению фактов минимизации налоговых обязательств и лжепредприятий.



Аким области С. Кулагин обратил внимание на необходимость полного и своевременного взимания всех платежей, пополнения доходной части бюджета. Он отметил, что госслужащие всех уровней должны помнить огромную ответственность, возложенную на них Главой государства.