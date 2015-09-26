Работать с душой

Свежий выпуск
554
Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
Глава семьи Турган успешно развивает фермерское дело, разводя маточное поголовье КРС, выращивает несколько видов овощей – помидоры, перец, огурцы. По образованию Турган – гидротехник, его жена Хумабуби – акушер. Когда-то они трудились по специальности, но в 2008 году решили полностью посвятить себя работе на земле. Вначале было тяжело, но постепенно, шаг за шагом, пришли результаты. Крестьянский труд – дело нелегкое. Если весной, как говорится, день год кормит, то осенью нужно вовремя собрать выращенный урожай, подготовить кормовую базу для коров. А зимой главное – сохранить скот, вырастить молодняк. Иначе говоря, забот полон рот, в течение года выпадает всего несколько выходных дней. Большое хозяйство требует постоянного ухода и внимания. Благо, старший сын Роллан, окончив институт, решил поддержать семью, и сегодня он – незаменимый помощник отца.
В доме Ибрагимовых царит атмосфера труда, достатка, взаимопонимания. Несмотря на большую занятость, Турган ведет активную общественную деятельность, помогая проводить школьные и сельские мероприятия, старается обеспечить работой односельчан. По словам фермера, успех не приходит сам по себе. Главное – любить свое дело, родную землю, работать с душой и понимать, что от этого зависит не только твое благополучие, но и будущее детей и внуков.

Популярное

Все
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Дорогу и возможности – молодым
Увеличить объем подачи питьевой воды в Актау обещают до конца ноября
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Ни закупочных цен, ни субсидий
Будущее детей родители связывают с новой школой
В Петропавловске состоялась международная выставка голубей
В Алматы прошел творческий вечер поэтессы и певицы Аксункар Акынбаба
Музыкальная машина времени
Точки духовного притяжения
«Казаханимация» запустила серию международных мастер-классов
Урок мужества провели в Нацгвардии
Инновации и инклюзивность
Пришел в кино, а там...
Доля шутки
Ироническая сказка для взрослых
Легенда купеческой эпохи оживает в Петропавловске
Музейный уголок
Молодое пополнение принимает присягу
Итоговая проверка
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Строительство завода будет возобновлено
Макпал Жунусова пожаловалась на FlyArystan
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Пришел в кино, а там...
Музейный уголок
«Казаханимация» запустила серию международных мастер-классов
Миллионы на подсветку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]