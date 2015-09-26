Работать с душой Свежий выпуск 554 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Глава семьи Турган успешно развивает фермерское дело, разводя маточное поголовье КРС, выращивает несколько видов овощей – помидоры, перец, огурцы. По образованию Турган – гидротехник, его жена Хумабуби – акушер. Когда-то они трудились по специальности, но в 2008 году решили полностью посвятить себя работе на земле. Вначале было тяжело, но постепенно, шаг за шагом, пришли результаты. Крестьянский труд – дело нелегкое. Если весной, как говорится, день год кормит, то осенью нужно вовремя собрать выращенный урожай, подготовить кормовую базу для коров. А зимой главное – сохранить скот, вырастить молодняк. Иначе говоря, забот полон рот, в течение года выпадает всего несколько выходных дней. Большое хозяйство требует постоянного ухода и внимания. Благо, старший сын Роллан, окончив институт, решил поддержать семью, и сегодня он – незаменимый помощник отца.

В доме Ибрагимовых царит атмосфера труда, достатка, взаимопонимания. Несмотря на большую занятость, Турган ведет активную общественную деятельность, помогая проводить школьные и сельские мероприятия, старается обеспечить работой односельчан. По словам фермера, успех не приходит сам по себе. Главное – любить свое дело, родную землю, работать с душой и понимать, что от этого зависит не только твое благополучие, но и будущее детей и внуков.



