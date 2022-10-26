Работать с компаниями Meta и TikTok намерены в МИОР Казахстана

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на площадке Astana media week рассказал о планах сотрудничества с такими глобальными компаниями, как Meta и TikTok, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Дархан Кыдырали отметил, что на Astana media week среди гостей присутствуют ответственные представители ведущих компаний Meta и TikTok.

«Мы будем тесно сотрудничать с этими крупными компаниями. Meta намерена открыть в Казахстане свое представительство, а TikTok планирует открыть офис, а также обучать медиаграмотности», - добавил глава МИОР.

Ранее сообщалось о планах открыть офисы TikTok в Астане и Алматы.

