Работать в рамках закона потребовал Кульгинов от столичных стройкомпаний
Накануне аким столицы Алтай Кульгинов встретился с представителями строительных компаний города и обсудил с ними вопросы соблюдения техники безопасности на объектах, правил благоустройства, организации труда, ответственности застройщиков перед дольщиками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
В первую очередь аким обратил внимание застройщиков на несоблюдение техники безопасности на стройплощадках. Зачастую, игнорируя все правила безопасности, рабочие трудятся без защитных головных уборов, обуви. В связи с этим глава столицы призвал строителей привести свои площадки в порядок.
"В первую очередь я вас прошу, соблюдайте технику безопасности и требования по спецодежде, начиная от касок до безопасной обуви. Самое главное для нас – безопасность наших людей, особенно тех, кто работает на объектах строительства. Вы, пожалуйста, на них не экономьте. Ведь где соблюдается техника безопасности, там и порядок есть, и качество, и результат", – подчеркнул Алтай Кульгинов.
Также аким призвал застройщиков вовремя выплачивать работникам заработную плату и соблюдать все условия, оговоренные в трудовых договорах, не вынуждая своих сотрудников выходить на массовые протесты.
"Мы создаем и дальше будем создавать вам все условия для работы, но, если вы не будете платить заработную плату, либо будете платить в конвертах, тогда с вами будет другой разговор, поэтому работайте в рамках закона. Платите налоги – спите спокойно", – призвал аким.
Вместе с тем Алтай Кульгинов заверил, что со своей стороны акимат будет оказывать всестороннюю поддержку и не допустит давления на строительные компании.
"Если кто-то будет создавать вам барьеры со стороны акимата, тогда можете к нам обращаться. Мы наведем порядок. Если кто-то у вас будет какие-то взятки, деньги просить, есть службы, они будут реагировать моментально. Можете ко мне напрямую обращаться", – подчеркнул он.
Обсудили на совещании и соблюдение правил благоустройства. Так, с начала года за выгрузку мусора в неустановленных местах к ответственности привлечено 66 водителей, за вынос грязи на проезжую часть – 76 водителей.
В городе имеется одна мусорная свалка, расположенная по шоссе Алаш, тем не менее мусор со строительных площадок нередко складируется в неустановленных для этого местах. В этой связи предлагается установить камеры видеонаблюдения в наиболее подверженных загрязнениям местах с выводом информации на службу 109.
Также застройщики грешат нарушением тишины в ночное время. С подобными жалобами в этом году на канал 102 поступило 196 звонков. Аким отметил недопущение подобных ситуаций и призвал руководителей объектов содержать в чистоте площадки и технику, чтобы не загрязнять улицы столицы.
Кроме того, Алтай Кульгинов напомнил участникам совещания о более ответственном подходе к работе с дольщиками. Он сообщил, что на сегодня в столице насчитывается свыше 10 тысяч дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
"Я встречаюсь с дольщиками и некоторые, говорят, не дожили до получения своих квартир, многие заложили свое имущество, живут где-то в общежитиях, кто-то вообще без дома остался. Государство сейчас решает их проблемы. Чтобы такое не повторялось, будем осуществлять жесткий контроль на каждом объекте. Если вы хотите зарабатывать, мы будем вас поддерживать. Президент лично контролирует вопросы снятия административных барьеров для бизнесменов. Но и у бизнеса должна быть ответственность, особенно в сфере строительства", – прокомментировал аким.
Еще одним вопросом, который подняли на совещании, стало применение материалов отечественных производителей при строительстве. Аким призвал застройщиков поддержать казахстанские товары, которые по качеству могут конкурировать с продукцией других стран.
"По поручению Елбасы Правительство выделило 600 миллиардов тенге на экономику простых вещей. Те виды стройматериалов, которые производятся у нас, должны по возможности использоваться при застройке города. У нас появились домостроительные комбинаты, собираются лифты, на этих производствах работают тысячи людей, все это выпускается для вас", – заключил Алтай Кульгинов.