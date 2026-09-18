Работать в удовольствие

Статьи,ЖАСSTAR
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Филипп Сасанов доказал, что бизнес – это творчество и ежедневный труд

фото предоставлено Филиппом Сасановым

По образованию Филипп – геолог. Пять лет он посвятил работе по специальности, и, казалось, его жизнь была предопределена: экспедиции, полевые исследования, научные отчеты. Однако именно там, среди бескрайних просторов, появилась мысль о том, что хочется чего-то более творческого, динамичного. Сегодня о геологическом прошлом напоминают лишь минералы, бережно размещенные в интерьере кофейни. Сейчас они говорят о том, что смелость приводит к удивительным результатам.

Предпринимательская жилка проявилась у Филиппа еще в детстве. 12-летним мальчишкой он увлекся голубями: кормил, чистил клетку, следил, чтобы у его питомцев в поилке всегда была свежая вода. А неподалеку от дома находился Дворец бракосочетания, где молодожены по традиции выпускали белых птиц в небо. Смекалистый подросток быстро понял, что на этом можно заработать. Он приходил ко дворцу с голубями и предлагал парам свой «свадебный сервис». Кто-то заказывал птиц заранее, кто-то покупал на месте. Так появились первые карманные деньги, заработанные самостоя­тельно. Сейчас, спустя 20 лет, Филипп с улыбкой вспоминает тот опыт.

– Вряд ли есть что-то общее между тем школьником и сегодняшним предпринимателем, но именно тогда я понял, что зарабатывать можно самому и это приносит не только доход, но и удовольствие, – говорит предприниматель.

Настоящий прорыв произошел, когда Филипп решился на смелый эксперимент. Он первым в Семее привез идею кофеен
самообслуживания: закупил аппараты и установил их в торговых центрах. Больших доходов это не приносило, но именно тогда зародилась любовь к кофе. А потом пришла мысль открыть полноценную кофейню.

Так вместе с другом Анатолием Калинкиным они приобрели франшизу известного бренда и обустроили место, где можно вкусно поесть, насладиться ароматным напитком и просто пообщаться. Сюда приходят не только за кофе: фрилансеры облюбовали заведение для работы, а по субботам в кофейне звучит классическая музыка в живом исполнении – специально
приглашенные музыканты соз­дают атмосферу настоящего культурного пространства. На стеллажах можно увидеть картины с видами старого Семипалатинска художника Руслана Шакабаева, книги краеведа Виктора Кашляка и классиков казахской литературы. Самые маленькие посетители могут порисовать, пока взрослые обсуждают за чашкой кофе дела.

За красивым и уютным интерьером скрывается ежедневный кропотливый труд. Когда говорят «бизнесмен», многие представляют важного дядю, который ничего не делает и получает доход. На самом деле это постоянная работа: налоги, закупки, меню, клиенты, команда, атмосфера в коллективе. Филипп не чурается никакой работы: сам проводит субботники на прилегающей территории, а если нужно – может и в кофейне убрать.

Большое внимание предприниматель уделяет сервису.

– Это сфера гостеприимства. Человека можно научить, как встречать гостей, а есть такие, кто интуитивно понимает, что нужно клиенту. К примеру, если на террасе прохладно, нужно принести плед, а не ждать, пока гость замерзнет, – делится Филипп. При этом он подчеркивает: нельзя обсуждать с гостем личные темы, даже если вы знакомы.

Кофеманам на заметку: заказывая бодрящий напиток, обязательно поинтересуйтесь у бариста, откуда кофе.

– У нас стопроцентная арабика, кофе из Бразилии, регион Моджиана. Если бариста начинает мямлить, доставать упаковку, пытается что-то прочитать, то не факт, что вы насладитесь вкус­ным кофе, – советует Филипп.

Молодой предприниматель много путешествует и в каждой стране обязательно интересуется, как там, а самое главное – из чего готовят кофе. К примеру, во Вьетнаме он посетил кофейные плантации. Для многих его подписчиков стало открытием, что кофейные деревья зацветают белыми ароматными цветами, напоминающими жасмин, а через несколько недель на ветвях появляются зеленые плоды. Спустя семь–девять месяцев они созревают и становятся ярко-красными или бордовыми. Внутри каждой ягоды – два семени, покрытых плотной оболочкой, именно они и становятся кофейными зернами.

Помимо кофейни в порт­фолио предпринимателя – фотостудия.

– Нельзя сказать, что я прямо увлекался фотографией, – замечает Филипп. – Студия продавалась, и я после раздумий решил ее приобрести.

Сегодня в маленьком пространстве оборудовано несколько интересных локаций, где можно запечатлеть самые памятные моменты. Для юных семейчан в стенах фотостудии были организованы курсы мобилографии. Раз уж смартфон стал неизменным атрибутом повседневной жизни, то детей решили научить использовать его по делу, а не для того, чтобы он оставался дорогой и отвлекаю­щей игрушкой.

Но, пожалуй, самое главное для Филиппа Сасанова – общест­венная деятельность в жизни города. Вместе с Анатолием Калинкиным они устраивают акции «Дорога в школу». Приобретают все необходимое для школьников и дарят многодетным и малоиму­щим семьям, не афишируя свои поступки.

А недавно Филипп вступил в краеведческое общество «Прииртышье».

– Меня привлекает история нашего города. И я очень уважаю энтузиастов – они не жалеют своего времени, чтобы найти что-то новое, показать находки, уделяют много сил воспитанию подрастающего поколения. Это здорово! – говорит Филипп.

А еще наш герой уверен, что каждый человек может и должен вносить посильный вклад в развитие своего города и своей страны. Не мусорить, с уважением относиться к окружающим – все начинается с маленьких, но очень важных шагов.

#предприниматель #бизнес #творчество #Филипп Сасанов #ЖасStar

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