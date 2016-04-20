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​Работать во имя развития
Андрей ТРУБИЦЫН, директор Института развития стратегического партнерства и компетенций Национального исследовательского Томского политехнического университета, Российская Федерация

В рамках IV Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне обнародован Манифест Президента Казахстана ­Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век». На мой взгляд, это глубоко продуманное и аргументированное предложение государственного деятеля, который последовательно, целенаправленно и упорно в течение четверти века проявляет и, главное, реализует антиядерные инициативы. Осознавая характер ядерной угрозы самому существованию человеческой цивилизации, Первый Президент Казахстана принял непростое решение: закрыть Семипалатинский ядерный полигон. Как известно, это решение в свое время подвигло ведущие ядерные державы к объявлению моратория на ядерные испытания.

В Манифесте предлагается созвать в 2016 году Международную конференцию ООН на высшем уровне с тем, чтобы на этой площадке «…подтвердить принципы международного права в целях предотвращения разрушительных войн и конфликтов в XXI веке». В условиях, когда попадание в руки террористов «грязной бомбы» стало лишь вопросом времени. Кроме того, появилась еще более масштабная угроза – киберпреступность как эффективное оружие в руках преступников. Никак нельзя допустить новой войны!

В апреле 2013 года на базе Инновационного образовательного центра Физико-технического института ТПУ ядерные физики со всего мира обучались по программе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «Физическая защита в рамках новых ядерно-энергетических программ». Выбор ТПУ обусловлен его успехами в развитии научных исследований и образовательных программ в области физической защиты, учета и контроля ядерных и радиоактивных материалов, а также нераспространения. Проведение данного курса стало реальным вкладом и России в дело создания безопасного режима мирного использования ядерных и радиоактивных технологий во всем мире.

Нашими стратегическими партнерами в данной сфере являются Госкорпорация «Росатом», МАГАТЭ, Национальная атомная компания «КАЗАТОМПРОМ» (Казахстан). На днях я получил от академика Арстана Газалиева, ректора КарГТУ, материалы Республиканского молодежного антиядерного форума «Эстафета мира – молодым!», который был проведен в марте этого года в Карагандинском государственном техническом университете с участием известного поэта, общественного деятеля Олжаса Сулейменова. Выступления участников форума в режиме онлайн передавались 17 опорным вузам Казахстана для десятков тысяч студентов. Материалы форума посвящены актуальным вопросам в сфере разоружения, нераспространения ядерного оружия и ядерной безопасности. Они ярко выражают поддержку казахстанским студенчеством идее Нурсултана ­Назарбаева, который в свое время учился в этом вузе.

Карагандинский государственный технический университет является давним и одним из самых эффективных партнеров Томского политехнического университета по вопросам академического обмена и совместным научным проектам. Ученые и студенты КарГТУ участвуют и публикуются в научных конференциях ТПУ и наоборот. Так происходит взаимно обогащающий обмен мыслями и идеями. В настоящее время более 2 000 казахстанских студентов, магистрантов и аспирантов обучаются сейчас в ТПУ. Отрадно, что будущие специалисты, ученые и патриоты своей страны всецело поддерживают мирные инициативы Президента Казахстана. 

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