Работать засучив рукава

Президент Казахстана как опытный политик и дипломат выстроил четкую и последовательную цепочку системных изменений и политических реформ. Мы видели, как процесс формирования политических партий пошел по пути упрощения процедур их регистрации, как деятельность Национального совета общественного доверия была подхвачена Национальным курултаем, много других политических инициатив.

Следующим важным шагом стало внесение изменений в Конституцию через проведение референдума. Логическим продолжением всей этой цепочки изменений должны стать президентские и парламентские выборы.

Я выступал и выступаю сторонником изменения срока полномочий Президента на семь лет. Думаю, это поможет укрепить стабильность в обществе, позволит Главе государства сосредоточиться на конкретной работе.

У Касым-Жомарта Токаева очень высокий уровень поддержки среди населения. И, я уверен, многим хочется, засучив рукава, приступить к реализации серьезных инициатив, которые были озвучены Главой государства в том числе в недавнем Послании народу. Действительно, нужно работать, претворять все это в жизнь, переходя от слов к делу. И, по моим ощущениям, сейчас в обществе именно такой настрой.

Парламентские выборы как следующий этап позволят расставить все точки над «i», покажут результаты предпочтений наших граждан. Уверен, в Парламент войдут новые политические партии, появятся новые лица, произойдет существенное омоложение депутатского корпуса.

Выборы были анонсированы заранее, поэтому любая критика по поводу недостаточности времени на подготовку к ним неактуальна. Задача любой политической партии и общественного объединения – участие в выборах. Работая с 2003 года в тогда еще партии «Отан», затем в «​Nur Otan», теперь в «Amanat», хочу сказать: завершая какой-то электоральный цикл, на следующий же день после выборов мы фактически всегда вступаем в этап подготовки к новой электоральной кампании, а это значит, идет постоянная, последовательная, активная работа.

Работа партии не должна сводиться к нескольким месяцам, когда объявлены выборы. Это ежедневная деятельность по формированию преданного актива, по контактам с аудиторией, которая выступает с критикой. Так что любые ссылки на то, что кто-то, дескать, не успел подготовиться к выборной кампании, нужно расценивать как просто отговорки.

Даже те политические движения, которые до объявления выборов высказывали какую-то критику, сейчас понимают, насколько высока поддержка Касым-Жомарта Токаева среди населения. Может быть, этим и обусловлена такая неактивная позиция по выдвижению кандидатур. Многим не хочется выглядеть блекло на фоне такой поддержки действующего Президента.

Какого-то подходящего или неподходящего времени для политических изменений в стране не существует. Есть потребность, есть явные сигналы со стороны наших граждан о том, что необходимо реформировать систему. И шаги, которые предпринимаются Президентом, и есть ответ на эти яркие сигналы общества.

Ждать, когда что-то нормализуется на международном фоне, и после этого реализовывать политические инициативы, неправильно. Потребность есть сейчас, она четко обозначена населением, и та поддержка, которая была выражена на прошедшем референдуме, показывает: люди ждут изменений. Четкая выстроенность предстоящих шагов позволяет завершить период базовых политических реформ и перейти к точечной работе в практической плоскости. Поэтому как бы ни было сложно, какими бы ни были международные вызовы, нам есть вокруг чего сплотиться и над чем работать внутри страны.

Я приветствую внедрение мажоритарной избирательной системы, когда люди будут видеть, за кого конкретно они голосуют. Будучи депутатом действующего созыва столичного маслихата, хочу сказать, что процедура выборов по партийным спискам приводит к некоторому обезличиванию депутатского корпуса, отсутствию четкой закрепленности и ответственности по избирательным округам.

То есть сейчас все депутаты определены решениями партийного руководства, несут ответственность за реализацию предвыборных обе­щаний партии и отвечают перед своими партийными органами.

Внедрение системы прямого голосования за конкретных кандидатов в округах позволит точечно закрепить ответственность депутатов перед теми людьми, которые голосовали за них в их избирательном округе. Будет обеспечено тесное взаимодействие между депутатским корпусом и жителями, плюс появится возможность отзыва депутатского мандата – люди сами при необходимости смогут запустить эту процедуру. Даже само ее наличие говорит о повышении роли каждого избирателя в отдельности.

Процесс трансформации виден и на местах. Будучи депутатом почти два года, являясь председателем бюджетной комиссии, хочу сказать, что с первых же дней мы старались строить свою работу открыто, с привлечением широких кругов общественности, экспертов. Изменили систему рассмотрения бюджетных заявок, намного раньше включаясь в этот процесс.

Обсуждаем с исполнительными органами процедуру реализации бюджетных проектов, риски неисполнения, активно вовлекаем экспертов разных отраслей, чтобы уже на начальных этапах понять, куда направить средства из бюджета.

Это деньги налогоплательщиков, и на нас лежит большая ответственность за их эффективное расходование. Поэтому в действующем созыве всегда достаточно бурно обсуждаются новые инициативы. Соцсети позволяют привлекать к этой работе жителей, открыто и транспарентно выстраивать процессы.

Таким образом, возможность избрания депутатов по одномандатным округам и в то же время 50% в областных и столичном маслихатах по партийным спискам позволит, с одной стороны, сохранить значимость политических партий, укрепить их роль, а с другой – повысить персональную ответственность народных избранников.

Все проводимые инициативы, включая выборы, вполне логичны, исходя из тех целей и задач, которые озвучил Глава государства и которые были поддержаны на референдуме. Мы входим в важный электоральный цикл президентских, следом парламентских выборов и выборов в маслихаты, по итогам которого сможем сосредоточиться на реализации пунктов предвыборных программ, которые еще будут озвучены.

Со своей стороны хотел бы призвать всех граждан к активному участию в президентских выборах. Мы проявляем свое право на избрание курса на ближайшие семь лет. То, как будем развиваться и меняться, зависит от нашего общего выбора.