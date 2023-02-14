Работавшие без лицензии колледжи выявили в Казахстане

5 колледжей Казахстана обучали студентов без лицензии. Об этом рассказали в Комитете по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

В частности, государственная аттестация выявила ряд системных проблем в сфере технического и профессионального образования.

По информации комитета, в текущем году государственную аттестацию пройдут 520 колледжей страны. Перед началом контрольных мероприятий в каждом из них проведена информационно-разъяснительная работа.

«Проведение государственной аттестации способствовало выявлению колледжей, занимающихся безлицензионной образовательной деятельностью. Это Денисовский профессионально-технический колледж Костанайской области, Балхашский гуманитарно-технический колледж имени А. Мусина Карагандинской области, Карагандинский высший гуманитарный колледж, Темиртауский высший политехнический колледж, Актюбинский гуманитарно-технический колледж», – поделился председатель комитета Ернур Дауенов.

Вместе с тем из 315 проверенных организаций технического и профессионального образования на сегодня 198 не прошли аттестацию. Основные из них находятся в Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях и области Жетысу.

Основными причинами непрохождения аттестации являются несоответствие разрабатываемых организациями ТиПО образовательных программ, качественного состава преподавателей (наличие неспециалистов, отсутствие должного количества преподавателей соответствующих категорий) требованиям ГОСО. Кроме этого, нарушения в планировании и проведении производственного обучения, оценке достижений результатов обучения, подготовке индивидуальных учебных программ и планов для обучающихся с особыми образовательными потребностями.

При этом хорошие результаты показывают колледжи городов Астаны и Алматы, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской областей.