Работавший на ВОЗ врач-иностранец инфицирован вирусом Эбола

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Иностранный медицинский специалист, направленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Сьерра-Леоне, где оказался инфицирован вирусом Эбола, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как объявила в воскресенье пресс-служба ВОЗ, медработник "получает наилучшее возможное лечение". При этом рассматривается возможность в случае необходимости его "эвакуации в другое медицинское учреждение". Гражданином какой страны является заболевший, пока не уточняется.

ВОЗ подчеркивает, что иностранные специалисты чрезвычайно важны для того, чтобы помочь африканским странам с крайне слабыми системами здравоохранения победить вирус, от которого не существует зарегистрированных вакцин или лекарств.

С апреля в страны, где зафиксирована передача инфекции – Гвинею, Сьерра-Леоне, Либерию и Нигерию, в рамках учрежденной ВОЗ Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий были направлены около 400 международных экспертов. До нынешнего случая никто из них не заражался вирусом, смертность от которого при нынешней вспышке заболевания держится на уровне около 55%.

22 августа в столицу Гвинеи, Конакри, прибыли российские вирусологи и бактериологи. Как сообщил МИД РФ, в координации с посольством России они приступили к работе в тесном контакте с местными органами здравоохранения и представителями ВОЗ.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, передается через контакт с жидкостями организма инфицированных людей, поэтому медицинские работники находятся в зоне повышенного риска. По данным ВОЗ, за последние полгода у более чем 225 медицинских работников был обнаружен этот опасный вирус, около 130 инфицированных умерли.