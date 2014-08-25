Работавший на ВОЗ врач-иностранец инфицирован вирусом Эбола

В мире
598
Асель Есетова
Фото © AP Photo/Sunday Alamba

Иностранный медицинский специалист, направленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Сьерра-Леоне, где оказался инфицирован вирусом Эбола, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как объявила в воскресенье пресс-служба ВОЗ, медработник "получает наилучшее возможное лечение". При этом рассматривается возможность в случае необходимости его "эвакуации в другое медицинское учреждение". Гражданином какой страны является заболевший, пока не уточняется.

ВОЗ подчеркивает, что иностранные специалисты чрезвычайно важны для того, чтобы помочь африканским странам с крайне слабыми системами здравоохранения победить вирус, от которого не существует зарегистрированных вакцин или лекарств.

С апреля в страны, где зафиксирована передача инфекции – Гвинею, Сьерра-Леоне, Либерию и Нигерию, в рамках учрежденной ВОЗ Глобальной сети предупреждения о вспышках болезней и ответных действий были направлены около 400 международных экспертов. До нынешнего случая никто из них не заражался вирусом, смертность от которого при нынешней вспышке заболевания держится на уровне около 55%.

22 августа в столицу Гвинеи, Конакри, прибыли российские вирусологи и бактериологи. Как сообщил МИД РФ, в координации с посольством России они приступили к работе в тесном контакте с местными органами здравоохранения и представителями ВОЗ.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, передается через контакт с жидкостями организма инфицированных людей, поэтому медицинские работники находятся в зоне повышенного риска. По данным ВОЗ, за последние полгода у более чем 225 медицинских работников был обнаружен этот опасный вирус, около 130 инфицированных умерли.

Популярное

Все
Шынгыз-хан и генеалогия
Пять сельских школьников в Западно-Казахстанской области отравились леденцами
Босса-нова по-казахски
Убрали лазейки при сдаче экзамена на права
Голубые каски Казахстана
Семейчанка решила отстоять свои права, вернув продавцу некачественные сапоги
Брак по электронному расчету
Удержать умы в стране
А ну-ка, покажите ваши деньги!
О промышленной политике Казахстана
Комплекс по производству азотосодержащего удобрения построит испанская компания в Актау
Сразу двух экс-чиновников осудили за коррупцию в Павлодаре
Tesla отзывает 2 млн машин
Молодёжная сборная Казахстана одержалa победу над Францией
Qazaq Oil наградил победителей турнира «Лига чемпионов»
Казахстан не поддержал одно из решений на заседании Совета ЕЭК
О чем говорили на 13-м заседании диалоговой платформы "Казахстан - Евросоюз"
Генсек кабмина и три министра Японии подали в отставку из-за скандала
Какое оно, «плечо» науки для фермера?
Пропавшие в степи
Судебная система в контексте реформ
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Сыграем против Криштиану?
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Эксперты поддержали идею о введении единого часового пояса в Казахстане
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

18 школьников ударила молния во время уроков
Генсек кабмина и три министра Японии подали в отставку из-з…
Tesla отзывает 2 млн машин
Число жертв превысило 18,5 тыс в Газе с начала конфликта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]