Работая, вы любите жизнь

Лет пятнадцать назад я делала репортаж о семейной ферме из Аральского района. Три брата завели скотный двор, выращивают верблюдов, торгуют мясом, шокпарами отгоняют от стад волков, на заработанные деньги учат детей в престижных институтах. Крепкие парни, которые не умеют жаловаться на жизнь.

Одному из них, помню, задала модный на тот момент вопрос:

– А как же мировой экономический кризис? Чувствуете его влияние?

А он ответил:

– Какой кризис? У кого котелок варит и руки делают, у того и в котле всегда есть!

К чему это я вспомнила? К тому, что разные бывают случаи в журналистской практике. Вот когда я работала сельским корреспондентом в областной газете, множество раз приходилось бывать на отчетах акимов районов и сельских округов. И был это самый интересный период – первые годы, когда отчеты те только ввели. Наиболее интересная часть этих мероприятий, помнится, начиналась, когда после докладов чиновников население выстраивалось к микрофонам задавать вопросы и поднимать проблемы.

Где-то воду давали по часам, у кого-то в селе были плохие дороги. Часто говорили зачем-то о личном, вплоть до того, что женщины просили загулявших мужей в семьи вернуть. Но особо запомнилась история, когда шел отчет акима одного из районов Кызылординской области.

К микрофону прорвалась тетушка приятной наружности и неопределенного возраста и пожаловалась на то, что у нее семеро взрослых детей сидят дома без работы. Семеро! Все парни. Она упорно просила руководство района трудоустроить своих великовозрастных мальчиков. Окружающие (всех уже зацепил случай) поинтересовались, есть ли у ее детей профессиональное образование, обращались ли они в органы трудоустройства, не пытались ли сами найти работу?

– Трое школу окончили и дальше никуда не пошли, четверо отучились в местном училище. У них рабочие специальности, – перечислила она. – А в «трудо­устройство» обращались, но там им предлагают или общественные работы, или вообще не пойми что.

Всем опять стало интересно: какая же, по мнению этой семьи, работа хорошая?

– Сторожами куда-нибудь или вахтерами в акимате, – ответила женщина. – А то старшему сыну предложили пойти дорожным рабочим. А разве он пойдет махать лопатой на жаре? Нет, конечно!

Зал был удивлен: дайте любую работу, но не абы какую.

– А не все могут своих детей учить в институтах! Но все хотят им лучшей доли! – парировала выступающая…

Вот так. Оказывается, самое лучшее занятие для молодых мужчин – в будке на стройке спать и на входе в акиматы за столиками сидеть. А асфальт укладывают пусть «ненормальные». Но так же можно всю жизнь просидеть на шее родителей, а на мелкие расходы сшибать, помогая соседям (когда не жарко и не холодно) со скотиной или на огородах. А когда родителей с их пенсиями не станет, пойти и утопиться?

Напомню, после истории прошло много лет. Изменилась ли ситуация? Нет. По-прежнему тысячи юношей и девушек сидят без работы только потому, что не хотят махать лопатами, мыть посуду, укладывать асфальт. Как пример: ежегодно тысячи казахстанцев становятся жертвами мошенников, подвизавшихся на ниве трудоустройства. Взрослые люди отдают миллионы тенге проходимцам, обещающим устроить их детей, племянников, внуков на «нормальную» работу. Когда жертв таких афер спрашиваешь, зачем они «повелись» на эти обещания, те отвечают как под копирку: «Сын (дочь) после колледжа не устроился (-лась). А тут обещали сделать место сразу в нефтянке».

Но в Казахстане есть прекрасно отработанные госпрограммы по трудоустройству молодежи, да и сайты объявлений пестрят предложениями работодателей. Главный критерий – пройти собеседование по специальности. Получается, что часть молодежи у нас настолько инфантильна, что и госпрограммы не для нее – ими же надо уметь воспользоваться, и собеседования успешно пройти (но тут еще стоит вопрос качества обучения в казахстанских ссузах и вузах).

Кто виноват и что делать? На мой взгляд, наказывать за тунеядство. Ввести за это админист­ративную ответственность и вменить участковым отслеживать трудовую жизнь каждого в этой стране. Достиг совершеннолетия – работай или учись, создавай бизнес. Уволили взрослого человека с работы или уволился сам – давать ему месяц на исправление ситуации. Не исправил – штрафовать.

Да, кому-то это мое предложение может показаться жестким. Тогда есть другое. Вывести из тени все рабочие места, чтобы предприниматели не смели брать на работу человека без оформления договоров. Тогда мы увидим, как много реальных рабочих мест в этой стране. Усилить работу центров занятости, в том числе по обучению востребованным профессиям, а профилактичес­кую работу с маргинальной (а тунеядцев иначе не назовешь) молодежью возложить на НПО.

Сформировать государственный заказ на профориентацию и формирование у молодежи позиции с положительным вектором для гражданского общества. И пусть молодежные объединения «не слезают» с тунеядцев, побуж­дая их любыми законными способами пойти учиться, переучиваться, работать, делать мелкий бизнес. Сила убеждения сработает, это вам любой психолог скажет.

Будущее страны зависит от молодого поколения. А какой Новый Казахстан построят те, для кого «работа не волк»? И те, кто хочет делать что угодно за большие деньги, только бы руки не пачкать?

Когда-то писатель, художник, философ Джебран Халиль Джеб­ран сказал: «Работая, вы истинно любите жизнь». Есть хотя бы приблизительная статис­тика, мимо скольких юношей и девушек в нашей стране жизнь проходит?..