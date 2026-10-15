Работают все питомники

Как сообщил заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мерхат Амиров, весь посадочный материал – сеянцы сосны, ели, лиственницы, березы, тополя – лесхозы получают в своих 8 постоянных и 22 сезонных питомниках. Это те породы, которые рекомендованы лесоустройством.

– Сейчас идет осенняя кампания, – рассказал Мерхат Амиров. – Работы выполнены уже примерно на 500 гектарах. В естественных условиях приживаемость составляет примерно 60 процентов. В следующем году лесники проведут инвентаризацию, и на участках, где зеленые «малыши» не прижились, работы будут проведены повторно. Всего в рамках поручения Президента о посадке двух миллиардов деревьев в регионе запланировано посадить 76 миллионов сеянцев хвойных и лиственных пород.

Общая площадь государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской облас­ти составляет 2,9 млн га, в том числе 1,6 млн га лесопокрытая. Действуют 13 государственных учреждений лесного хозяйства, 2 заповедника (Западно-Алтайский, Маркакольский), Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, 5 природных заказников республиканского значения (Нижне-Тургусунский, Каратальские пески, Кулуджунский (зоологический), Тарбагатайский (зоологический), «Онтүстік Алтай» (комплексный), памятник природы республиканского значения «Синегорская пихтовая роща».