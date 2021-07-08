Работник автомойки угнал и разбил машину клиента в Нур-Султане

Сотрудники столичной полиции по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомашины, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции столицы.
С заявлением об угоне Toyota Camry в полицию обратился житель города. Как сообщил мужчина, автомашину он оставил на автомойке и отлучился по своим делам.
Пьяный сотрудник мойки, решив покататься, угнал её. Двигаясь по Коргалжинскому шоссе, он не справился с рулевым управлением и столкнулся с деревом. В результате удара у автомобиля были повреждены бампер и капот.
Полицейские задержали подозреваемого и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомашина возвращена владельцу.
С заявлением об угоне Toyota Camry в полицию обратился житель города. Как сообщил мужчина, автомашину он оставил на автомойке и отлучился по своим делам.
Пьяный сотрудник мойки, решив покататься, угнал её. Двигаясь по Коргалжинскому шоссе, он не справился с рулевым управлением и столкнулся с деревом. В результате удара у автомобиля были повреждены бампер и капот.
Полицейские задержали подозреваемого и водворили в изолятор временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автомашина возвращена владельцу.