Работник подразделения КТЖ 9 лет похищал деньги со счета организации

Транспортные полицейские рассказали о преступлениях, совершенных сотрудниками железнодорожных организаций, передает Kazpravda.kz
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В 2015 году за причастность к кражам грузов из подвижного состава задержаны 15 работников железнодорожных организаций и 5 сотрудников вневедомственной военизированной охраны. Последние, отмечают в ДВД на транспорте, сами должны обеспечивать сохранность грузов, однако совершали правонарушения.
Одним из фактов является хищение средств со счетов бухгалтерии.
"Расследованием уголовного дела по данному факту установлено, что сотрудник железнодорожной организации, находящейся на участке обслуживания в Жамбылской области, в течение девяти лет, являясь ведущим программистом и используя свои знания в области компьютерных технологий и программного обеспечения, незаконно проникал в локальную сеть бухгалтерии, откуда перечислял определенную сумму денег на свой карточный счет и счета других лиц, тем самым совершил хищение денежных средств на общую сумму более 9 млн тенге", – сообщили в транспортной полиции.
Преступления он совершал с 2006 по 2014 год. Его преступная деятельность была пресечена транспортными полицейскими.
К настоящему моменту его вина полностью доказана и он осужден к 5 годам лишения свободы.