Работник пункта выдачи заказов в столице украл товары почти на 15 млн тенге

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19-летний работник пункта выдачи заказов осужден за кражу товаров на сумму свыше 14,9 млн теңге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры

Работник оформлял заказы в приложении маркетплейса на различные товары: изделия из золота, одежду, продукты питания и др. При получении тайно похищал их, совершая подмен либо возврат иных предметов на склад. К примеру, заказав золотые серьги на сумму 182 тыс. теңге, произвел возврат продавцу, заменив их на бижутерию. Похитил 195 единиц товаров на сумму свыше 14,9 млн теңге.

Приговором суда ему назначено 5 лет лишения свободы. Гражданский иск потерпевшего о возмещении ущерба удовлетворен. Приговор вступил в законную силу.