Происшествия
Работник "шиномонтажки" угнал авто клиентки в Усть-Каменогорске
На оперативный канал "102" в Иртышский отдел полиции УП Усть-Каменогорска обратилась 55-летняя жительница города, с заявлением о том, что один из работников шиномонтажной мастерской угнал ее автомобиль "Hyundai", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

Как отмечается, материальный ущерб составил 3 500 000 тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен и задержан 30-летний мужчина, который дал признательные показания", - проинформировали в пресс-службе.

"Установлено, что задержанный мужчина был остановлен нарядом патрульной полиции на пересечении улиц Казахстан - Кабанбай батыра за нарушение ст. 596 ч. 5 КРК об АП (нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона совершенное лицом, лишенным либо не имеющим права управления автомобилем)", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Угнанный автомобиль находится на специальной стоянке. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 200 ч. 1 УК РК.

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