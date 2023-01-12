Работник СТО угнал машину клиента в Караганде

По словам угонщика, он просто решил покататься на машине клиента.

Фото: Kazpravda.kz

В Центральный отдел полиции УП Караганды обратился 29-летний горожанин. Он сообщил, что оставил автомобиль в одном из предприятий автосервиса, для покраски и ремонта бампера. Когда пришел проверить состояние машины, то обнаружил ее исчезновение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские на одной из улиц города задержали угнанный автомобиль, за рулем которого находился 25-летний мужчина. Выяснилось, что он является работником автосервиса. Приведя в порядок транспортное средство потерпевшего, злоумышленник решил прокатиться на нем.

Ведется досудебное расследование по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".