Работники лондонского метро вышли на 24-часовую забастовку
Айдар Утешев
24-часовая забастовка работников лондонского метро привела к транспортному коллапсу в британской столице, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс".
На улицах Лондона образовались длинные пробки. Мэрия вывела на дороги дополнительные автобусы. Многие отправились на работу на своих машинах. Ожидается, что движение метрополитена будет восстановлено завтра в первой половине дня.
К такому последствию привели переговоры оператора лондонского метрополитена London Underground и четырех профсоюзных групп, которые зашли в тупик.
Работники выступают против новой градации заработной платы в ночных сменах.
Напомним, что ранее мэр британской столицы Борис Джонсон заявил о планах по переводу ряда линий метро на круглосуточный график работы и более частые дневные рейсы. При этом в рамках модернизации старейшего метро в мире Джонсон настаивает на закрытии части билетных касс и сокращении рабочих мест. Для работников данная мера будет означать дополнительные ночные смены без оплаты за сверхурочные.
Вместо сверхурочных London Underground предлагает повысить среднюю зарплату на 2% в этом году.
Лондонское метро, насчитывающее 270 станций, перевозит свыше 1 млрд пассажиров в год.