Работники МФЦА пройдут обучение в Академии Лондонской биржи

Специалисты Академии Лондонской биржи поделятся опытом с работниками Международного финансового центра "Астана", сообщает Кazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МФЦА.
"Лондонская фондовая биржа (LSEG) намерена поддержать недавно созданную биржу Международного финансового центра "Астана". Соответствующее соглашение с МФЦА подписали LSEG и TheCityUK. Британские коллеги собираются поделиться своим опытом с помощью программы профессиональной подготовки, в рамках которой будут изучаться примеры лучших практик регулирования в мире и проведения листинга на биржах", – говорится в сообщении центра.
Данный документ в Лондоне подписали управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, директор по политике и стратегии TheCityUK Гэри Кэмпкин и генеральный директор Лондонской фондовой биржи – директор по международному развитию Никхил Рати.
Планируется, что сотрудники, которые успешно завершат обучение, получат сертификат от LSEG.
"Мы горды тем, что МФЦА выбрал Академию Лондонской фондовой биржи для обучения и обмена опытом. Подписание соглашения – первый конкретный шаг нашего сотрудничества, в котором мы намерены добиться успешных результатов", – отметил руководитель международного подразделения первичных рынков Лондонской фондовой биржи Роберт Барнс.
В свою очередь Кайрат Келимбетов подчеркнул, что данное сотрудничество является достижением в реформировании страны.
"Мы очень рады развитию сотрудничества с Лондонской фондовой биржей и Сити Лондона. Лондонский финансовый центр – давний партнер Казахстана. Как вы знаете, Казахстан первым на постсоветском пространстве в рамках МФЦА применит английское право. Это большое достижение в плане реформ нашей страны", – сказал Келимбетов.
Напомним, официально о создании биржи Международного финансового центра "Астана" Astana International Exchange (AIX) было объявлено в конце октября. Решение было принято советом директоров МФЦА. Основными стратегическими партнерами биржи стали Шанхайская фондовая биржа, с которой заключено акционерное соглашение, и NASDAQ, предоставившая техническую платформу.
Биржа МФЦА станет основной площадкой проведения приватизации наиболее инвестиционно привлекательных компаний АО "Самрук-Қазына" и откроет большой и перспективный рынок Евразии, а странам континента – доступ к мировым рынкам капитала.