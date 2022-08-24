Работники СМИ смогут пройти стажировку за рубежом по программе "Болашак"

Работники СМИ теперь смогут пройти стажировку за рубежом по программе «Болашак». Журналисты, режиссеры, операторы, графисты смогут повысить квалификацию в ведущих зарубежных организациях и вузах мира по таким специальностям, как «Операторское искусство», «Режиссура», «Журналистика», «Визуальные эффекты. 3d анимация» и др. Об этом сообщило Министерство информации и общественного развития РК, передает Kazpravda.kz.

Претенденты на прохождение стажировки должны иметь общий стаж работы не менее трех лет, в том числе последние 12 месяцев работать по выбранной специальности. Также обязательно наличие приглашения от принимающей зарубежной организации и сертификата КАЗТЕСТ (с результатом не менее уровня В1).

Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября.

Заявки принимаются посредством портала государственных услуг Egov.kz.

В министерстве отметили, что стипендиаты на прохождение стажировки не предоставляют в залог недвижимость. Для обеспечения исполнения обязательств достаточно предоставить двух гарантов, которыми могут быть граждане РК в возрасте до 50 лет, имеющие постоянный заработок в течение последних 12-ти месяцев.

Для разъяснения данной темы 26 августа в 16:00 состоится совместный прямой эфир Министерства информации и общественного развития с Центром международных программ «Болашак» на официальных страницах в Инстаграм (https://www.instagram.com/aqparatqogam/; https://www.instagram.com/bolashaq.cip/), добавили в МИОР.