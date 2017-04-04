Работники судов пройдут стажировку в Великобритании по программе "Болашак"

Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова приняла участие во встрече со стипендиатами международной стипендии "Болашак", судьями и работниками судебной системы, направленными на стажировку в Великобританию, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Во встрече также приняли участие председатель Верховного суда Кайрат Мами, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.
В рамках стажировки стипендиаты будут изучать принципы работы английских судей, вопросы верховенства права, судебного правотворчества и судебных прецедентов, международное арбитражное право. Также запланировано прохождение практики в судах ведущих юридических и адвокатских конторах Великобритании.
В приветственной речи Абдыкаликова подчеркнула, что Глава государства в Послании "
Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" определил 5 основных приоритетов, направленных на вхождение в число 30 самых передовых стран мира. "Одна из главных задач – улучшение качества человеческого капитала и образования как главной составляющей новой модели экономического роста. Обеспечение устойчивого развития страны и повышения ее глобальной конкурентоспособности требует вложение инвестиций в высококлассное образование человеческого капитала", – отмечается в сообщении.
Госсекретарь отметила, что за 24 года реализации программы "Болашак" присуждена 12 271 стипендия. Подготовлено 9 427 специалистов. Трудоустроено 98% выпускников. Сегодня на обучении находятся свыше 1 300 стипендиатов. В целях обеспечения верховенства закона, в частности создания Международного финансового центра "Астана", обозначенных в Плане нации, определены отдельные целевые группы из числа судей, юристов и финансистов.
В завершение Госсекретарь выразила уверенность в том, что прохождение специализированной программы стажировки позволит повысить профессионализм стипендиатов для успешной реализации определенных Главой государства Пяти институциональных реформ.