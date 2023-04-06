Работники ТОО «Казахалтын» (рудник Бестобе) просят сохранить рабочие места

Общество
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Раушан Утеулина, Акмолинская область

С жителями поселка встретился вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Иран Шархан. Диалог состоялся.

фото с сайта KAZAKHALTYN

31 марта социальные сети рас­тиражировали новость: рабочие золотодобывающего рудника Бестобе потребовали остановить сокращение штата рабочих и сменить инвестора, объявившего о прекращении работ.

Напомним, рудник прекратил работу еще в июне 2021 года. Все это время рабочие сидят без работы. Но... несмотря на простой, средняя заработная плата выдавалась, и лишь с начала текущего года всех перевели на «минималку».

Сам же конфликт произошел из-за того, что инвестор предложил перевести производство с устаревшего и небезопасного ручного труда на механизированную крупнотоннажную добычу, что, в свою очередь, влекло сокращение штатов. Как итог в конце прошлого года на предприятии приступили к консервации рудника. А недавно рабочих известили SMS о грядущем сокращении. По словам члена местного сообщества Каиржана Абильшенова, 1 192 работника рудника остаются без работы.

На встрече с жителями поселка, прошедшей 31 марта, в присутствии вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Ирана Шархана, потенциального инвестора – руководителя ТОО «Алтын Қазына», входящего в группу компаний «Сей-Нар», генерального директора ТОО «Казахалтын», заместителя акима области и акима г. Степногорска был обсужден вопрос дальнейшей производственной деятельности рудника Бестобе.

В пресс-релизе указано, что принято решение, согласно которому руководству ТОО «Казахалтын» предложено ускоренно предоставить запрашиваемую информацию о деятельности предприя­тия потенциальному инвестору. Совместное решение принято работниками рудника и жителями поселка. Контроль за исполнением пунк­тов договоренности возложен на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Житель п. Бестобе Каиржан Абильшенов добавил, что в числе промежуточных решений есть договоренность о приостановке на это время сокращения рабочих и продолжения выплаты им минимальной заработной платы до 1 июня.

Через месяц, 3 мая, в Бестобе вновь приедет вице-министр индустрии и инфраструктурного развития, встретится с жителями поселка, расскажет об итогах мониторинга, аудиторского анализа и о решении, принятом потенциальным инвестором по поводу приобретения либо отказа от права недропользования.

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