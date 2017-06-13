Работодатели РК задолжали сотрудникам почти 90 млн тенге
Жания Уранкаева
Текущая задолженность по заработной плате в Казахстане составляет 88 млн тенге. Об этом на заседании Правительства сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По ее словам, сейчас на контроле министерства находится уплата пенсионных взносов и социальных отчислений.
"Нами разработана и доведена до акиматов информационная система, которая позволяет выявить задолженность по заработной плате на основе фиксируемых поступлений социальных отчислений в разрезе регионов. К сожалению, возможности этой информационной системы пока недостаточно используются в регионах. Текущая задолженность по зарплате составляет на сегодня 88 миллионов тенге, просроченная задолженность – 1,7 миллиарда тенге. При этом 82 процента просроченной задолженности, или 1,4 миллиарда тенге, приходится на предприятия, находящиеся в процедуре реабилитации", – рассказала Тамара Дуйсенова.
Алматинские работодатели в рейтинге региональных должников занимают первую позицию. На них приходится больше половины просроченных долгов по зарплате. Большая задолженность сохраняется в Западно-Казахстанской, Мангистауской областях.
"Хотела бы отметить, что за этим стоят более 7 000 работников, поэтому требуется усиление адресной работы с предприятиями со стороны МИР совместно со структурными подразделениями Минфина", – добавила глава Минсоцтруда.
Отметим, что в Казахстане наметилась тенденция по снижению количества трудовых споров и долгов по заработной плате, что позволило республике занять 20-е место и уверенно войти в тридцатку стран – лидеров по фактору "эффективность рынка труда" Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума по итогам прошлого года.
Кроме этого, по планам профильного ведомства, в ближайшие три года с целью улучшения состояния здоровья казахстанцев, работающих во вредных условиях, пересмотреть отраслевые нормативы по предоставлению сокращенной продолжительности рабочего времени, дополнительного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и предоставлению молока или равноценных молоку пищевых продуктов лечебно-профилактического питания.