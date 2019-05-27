Фото: astana.gov.kz
Работу 11 надувных батутов приостановили в Нур-Султане с начала года, передает Kazpravda.kz
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"По информации городского управления по инвестициям и развитию предпринимательства, в результате проведенной работы с администрацией парков "Столичный", "Жетісу", "Жерұйық" и "Студенческий" с начала года была приостановлена работа 11 надувных батутов. В настоящее время акимат столицы не выдает разрешения на установку развлекательных аттракционов и объектов на территории торгово-развлекательных центров города. Предприниматели размещают батуты на территориях ТРЦ и торговых центров, а также других частных объектов на основании договора аренды между двумя хозяйствующими субъектами", – сообщается на сайте столичного акимата.
При этом отмечается, что уставом юридического лица, в частности владельца торгового центра, должна быть предусмотрена сдача в аренду прилегающей территории. Также администрацией парков, согласно условиям договора аренды, при увеличении ветра более 10 метров в секунду принимаются меры по приостановлению эксплуатации аттракционов до улучшения погодных условий.
"Дополнительно сообщаем, что на сегодняшний день Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан разработан проект Правил безопасной эксплуатации аттракционов, в которых предусмотрен механизм эксплуатации аттракционов", – сообщили в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства.
Ранее, Министерство внутренних дел РК выступило с обращением к индивидуальным предпринимателям временно приостановить деятельность детских батутов
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