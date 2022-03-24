Работу акимата Алматы в сфере образования признали эталонной и решили наделить его новыми полномочиями

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался об успехах акимата Алматы в образовательной сфере, сообщает Kazpravda.kz.

Министр напомнил, что ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил один из знаковых объектов Алматы – Дворец школьников. Он побеседовал с детьми и ознакомился с условиями, создаваемыми для детей, и с промежуточными результатами модернизации Дворца.

"Хочу от себя отметить, что в Алматы хорошо организована работа по развитию дополнительного образования.

1. Помимо полной модернизации действующего Дворца школьников, будут введены в эксплуатацию два современных центра инновационного творчества.

2. На следующий год запланировано строительство трех домов школьников со сносом старых зданий. Сейчас уже ведутся проектные работы.

3. Продолжится работа по реконструкции школьных спортивных площадок.

4. Будут модернизированы станции юных туристов и натуралистов.

5. Увеличится объем размещаемого государственного образовательного, творческого и спортивного заказа.

Следует признать, что у акимата Алматы сейчас наиболее целостная и последовательная политика по развитию системы образования в сравнении с другими регионами. Поэтому, учитывая наличие видения по развитию сферы у руководства города, имеющиеся финансовые возможности и кадровый потенциал мегаполиса, министерством принято решение о предоставлении дополнительных полномочий в сфере образования акимату города Алматы", – написал Аймагамбетов в Facebook.

Он добавил, что в своих нормативных актах МОН предусмотрит особые условия и компетенции. Кроме того, организации образования города станут главными инновационными площадками ведомства.

"Со своей стороны, руководство акимата берет обязательства финансово и организационно поддерживать все новые инициативы. Разумеется, министерство будет держать на контроле реализацию всех заявленных начинаний", – заключил министр.