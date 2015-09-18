Работу АвтоВАЗа могут приостановить на 90 суток из-за опасных отходов
Работу АвтоВАЗа могут приостановить на 90 суток из-за нарушения экологических требований. В отношении концерна заведено дело об административном правонарушении, его президенту Бу Андерссону внесено прокурорское представление, сообщил ТАСС старший помощник Самарского природоохранного прокурора Антон Колодец, передает Kazpravda.kz. "Нарушения законодательства были выявлены в ходе проверки АвтоВАЗа прокуратурой. Дело возбуждено по статье 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами и иными опасными веществами", – отметил Колодец.
По его словам, на заводе нашли нарушения при хранении так называемой шихты (отходов металлургического производства), а также совтола (токсичной охлаждающей жидкости для трансформаторов). Шихта складировалась вместе с остальными бытовыми отходами, а совтол хранился в открытой негерметичной емкости. Административные дела возбуждены также в отношении начальников двух вазовских цехов.
Санкции по данной статье КоАП в отношении должностных лиц предполагают штрафы до 30 тысяч рублей, в отношении юридического лица – до 250 тысяч рублей или административную приостановку деятельности предприятия на срок до 90 суток.
Меру наказания, согласно законодательству, определит местное управление Росприроднадзора, куда переданы все материалы.
В пресс-центре АвтоВАЗа ТАСС сообщили, что замечания прокуратуры "никаким образом не связаны с загрязнением окружающей среды и в ближайшее время будут устранены".