Общество
Работу двух авиакомпаний приостановили в Казахстане
Жанат Тукпиев
Деятельность двух авиакомпаний и эксплуатацию 17 воздушных судов приостановили в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу главной транспортной прокуратуры РК.

В ведомстве сообщили, что в текущем году транспортными прокурорами выявлено более двух тысяч нарушений законности, защищены права свыше 300 тысяч граждан, к различным видам ответственности привлечено 757 лиц.

Кроме того, мерами реагирования взыскано 1,1 миллиарда тенге, в том числе 825 миллионов тенге в доход государства и 146,9 миллиона тенге – задолженность по зарплате в пользу 3 900 работников.

"В сфере обеспечения безопасности на транспорте приостановлена деятельность двух авиакомпаний и эксплуатация 17 воздушных судов. Выявлены 139 нелегальных автоперевозчиков, отстранены от маршрутов 94 незаконно переоборудованных автобуса", – говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве отметили, что мерами профилактики достигнуто снижение преступности на объектах транспорта на 9,5 процента.

"Уменьшилось количество краж багажа в аэропортах Астаны до 50 процентов, Алматы – до 23 процентов. В рамках программы цифровизации в электронном формате расследовалось 28 уголовных дел, из которых окончено 18, три направлены в суд. Судами рассмотрено 828 уголовных дел в отношении 970 лиц", – сообщили в пресс-службе.

На коллегии также заявили, что к лишению свободы приговорены 63 лица.

"Уголовный штраф применен в отношении 219 лиц на сумму 224,7 миллиона тенге, из которых 98 процентов, или 220,8 миллиона тенге, выплачены добровольно", – дополнили в прокуратуре.

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