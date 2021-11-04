Работу мониторинговых групп усилят в Казахстане – поручение Премьера
На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.
Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов доложил о том, что в Казахстане санитарно-эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться.
Во всех регионах отмечается снижение уровня заболеваемости, количества тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,93. Загруженность инфекционных коек — 33%, реанимационных — 27%.
В «зеленой зоне» по темпам распространения коронавирусной инфекции находятся Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области, «желтой зоне» — города Нур-Султан и Алматы, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области. В «красной зоне» остаются Костанайская, Павлодарская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.
На сегодня вакцинировано свыше 8,3 млн человек первым компонентом, более 7,5 млн человек — вторым компонентом.
С учетом сложной санитарно-эпидемиологической ситуации в соседних странах, глава Правительства поручил обеспечить во всех регионах соблюдение ограничительных мер и усиленный режим работы мониторинговых групп.
Акимам г. Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской областей поручено повысить темпы вакцинации против коронавируса.
Акиматам и Министерству здравоохранения дано поручение провести ревизию и обеспечить нормы наличия необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий в лечебных учреждениях и на складах.