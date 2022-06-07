Работу на Тенгизе предлагали мошенницы казахстанцам

Все хотят работать

В Кызылординской области задержаны две подозреваемые в мошенничестве женщины, «трудоустраивавшие» жителей в нефтяные компании на Тенгизское месторождение.

По всей видимости, у гражданок десятки жертв, ведь в правоохранительные органы уже обратились 16 человек, с которых взяли крупные суммы за трудоустройство, а трудоустраивать не стали. Полиция выяс­няет, есть ли еще пострадавшие.

– Все потерпевшие обратились с заявлениями в Представительство МВД Республики Казахстан в Байконыре, – рассказали в департаменте полиции Кызылординской облас­ти. – Они утверждали, что стали жертвами мошенниц.

Есть ли преступный умысел в дейст­виях дам, на которых указали претендовавшие на вакансии в нефтянке, полиция разберется. А пока известно, что они на платформе WhatsApp в одной из местных байконырских групп предлагали за денежное вознаграждение (оно варьировалось от 150 до 200 тыс. тенге в зависимости от вакансии) трудо­устройство в городе Атырау на Тенгизском месторождении.

И жители Байконыра, а в этом городе довольно высокий процент безработицы, отправляли на счета «рекрутерш» запрошенные ими «за услугу» средства.

– Люди делали переводы в надеж­де на трудоустройство, – сообщили в департаменте полиции. – Но обещания устроить на работу выполнены не были, деньги потерпевшим также не возвратили.

Подозреваемые в мошенничестве задержаны, они жительницы Кызыл­ординской области.

– По данному факту начато досудебное расследование согласно пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК – мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, – сообщили в департаменте полиции.