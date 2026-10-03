Работу Общественных советов пересмотрят в Казахстане

Общество

Изменения затронут законодательство и механизмы работы Общественных советов

Фото: МКИ

В Астане обсудили изменения в работе Общественных советов Казахстана. Встречу с председателями региональных советов и их представителями в Қазақстан Халық Кеңесі провели представители Министерства культуры и информации РК, передает Kazpravda.kz.

Участники рассмотрели предложения по совершенствованию законодательства, усилению общественного контроля и повышению эффективности работы советов. Особое внимание уделили тому, как государственные органы учитывают рекомендации представителей общественности.

«На встрече также обсудили взаимодействие государственных органов с институтами гражданского общества и механизмы учета запросов жителей регионов при формировании общенациональной повестки», – сообщили в Министерстве культуры и информации РК.

Отдельной темой стало развитие сотрудничества Общественных советов с Қазақстан Халық Кеңесі.

Предложения, озвученные участниками встречи, планируют учесть при подготовке законопроекта, направленного на совершенствование деятельности Общественных советов.

Примечание: цитата в середине заметки представляет собой редакционный пересказ исходного сообщения МКИ, а не дословную цитату ведомства.

#МКИ #Қазақстан Халық Кеңесі #общественные советы

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