Работу первых руководителей буду оценивать по показателям борьбы с коррупцией – Токаев

Президент
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Екатерина Елисеева
Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам противодействия коррупции заявил, что будет оценивать работу первых руководителей в компетентных органах  по показателям борьбы с коррупцией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев призвал кардинально пересмотреть все направления антикоррупционной деятельности, а также поставил ряд задач перед уполномоченными органами.

По его мнению, необходимо проводить системную работу по обращениям предпринимателей и общественности о фактах коррупции.

"Особое внимание следует уделить борьбе с коррупцией в таможенной сфере, строительстве, образовании и здравоохранении. Ответственным министерствам необходимо разработать план по искоренению коррупции по этим направлениям на системной основе. Поручаю тщательно проработать и представить этот план по итогам первого квартала. Все мероприятия необходимо согласовать с Агентством по противодействию коррупции. Работу первых руководителей в компетентных органах буду оценивать и по показателям борьбы с коррупцией", – сказал Президент.

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