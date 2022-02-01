Работу первых руководителей буду оценивать по показателям борьбы с коррупцией – Токаев

Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам противодействия коррупции заявил, что будет оценивать работу первых руководителей в компетентных органах по показателям борьбы с коррупцией, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев призвал кардинально пересмотреть все направления антикоррупционной деятельности, а также поставил ряд задач перед уполномоченными органами.
По его мнению, необходимо проводить системную работу по обращениям предпринимателей и общественности о фактах коррупции.
"Особое внимание следует уделить борьбе с коррупцией в таможенной сфере, строительстве, образовании и здравоохранении. Ответственным министерствам необходимо разработать план по искоренению коррупции по этим направлениям на системной основе. Поручаю тщательно проработать и представить этот план по итогам первого квартала. Все мероприятия необходимо согласовать с Агентством по противодействию коррупции. Работу первых руководителей в компетентных органах буду оценивать и по показателям борьбы с коррупцией", – сказал Президент.