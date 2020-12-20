Работу семи заведений могут приостановить в Нур-Султане из-за нарушений карантина

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Работу семи увеселительных заведений могут приостановить в Нур-Султане на три месяца из-за нарушений карантина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Сообщается, что на сегодня в специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана направлено восемь материалов. В частности, речь идет о караоке барах SOVA и "Жаным Сол", ночном клубе Alanya, баре Echo, ресторане ZOLOTO, лаундж-баре "Сторис". В отношении лаундж-бара Teqila направлено два протокола.
"Несмотря на это, лаундж бар Teqila, ресторан ZOLOTO, ночной клуб Alanya (по ул.Манаса, 9/1) продолжают нарушать ограничительные и карантинные меры. За прошедшие выходные в отношении перечисленных объектов повторно поступили экстренные извещения, были проведены внеплановые проверки, в ходе которых нарушения подтвердились. Материалы по результатам проверок будут направлены в административный суд в качестве дополнительного доказательства", – сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева.
Кроме того, за праздничные дни поступили повторные экстренные извещения в отношении батутного центра Kango в ТРЦ Mega Silk Way и клуба Icon по пр. Туран, 21. Причем ранее данным объектам уже были выданы предписания об устранении нарушений. В отношении данных объектов протокол об административном правонарушении за невыполнение предписания будет направлен в административный суд для рассмотрения.
Напомним, в городе проводится мониторинг субъектов бизнеса на соблюдение карантинных и ограничительных мер. С июля по настоящее время за нарушения к административной ответственности привлечено 1 297 физических, должностных и юридических лиц на сумму 261 296 654 тенге.
Сообщается, что на сегодня в специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана направлено восемь материалов. В частности, речь идет о караоке барах SOVA и "Жаным Сол", ночном клубе Alanya, баре Echo, ресторане ZOLOTO, лаундж-баре "Сторис". В отношении лаундж-бара Teqila направлено два протокола.
"Несмотря на это, лаундж бар Teqila, ресторан ZOLOTO, ночной клуб Alanya (по ул.Манаса, 9/1) продолжают нарушать ограничительные и карантинные меры. За прошедшие выходные в отношении перечисленных объектов повторно поступили экстренные извещения, были проведены внеплановые проверки, в ходе которых нарушения подтвердились. Материалы по результатам проверок будут направлены в административный суд в качестве дополнительного доказательства", – сообщила главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева.
Кроме того, за праздничные дни поступили повторные экстренные извещения в отношении батутного центра Kango в ТРЦ Mega Silk Way и клуба Icon по пр. Туран, 21. Причем ранее данным объектам уже были выданы предписания об устранении нарушений. В отношении данных объектов протокол об административном правонарушении за невыполнение предписания будет направлен в административный суд для рассмотрения.
Напомним, в городе проводится мониторинг субъектов бизнеса на соблюдение карантинных и ограничительных мер. С июля по настоящее время за нарушения к административной ответственности привлечено 1 297 физических, должностных и юридических лиц на сумму 261 296 654 тенге.