Работу ЦОНа в Астане предлагают продлить до полуночи
Председатель государственной корпорации "Правительство для граждан" Аблайхан Оспанов предложил казахстанцам обсудить вопрос о продлении рабочего дня центра обслуживания населения до 12 часов ночи, передает Kazpravda.kz.
"Друзья! Пришла в голову идея, как еще упростить процедуру получения госуслуг. Хочу спросить ваше мнение. Мы все знаем, как сложно работающим людям выкроить время, чтобы сходить в ЦОН. А необходимость в справках и документах тем не менее возникает систематически. Тех, кто пользуется электронным правительством e-gov.kz, это, конечно, касается в меньшей степени – многие услуги они могут получить онлайн. Но, думаю, вопрос все же актуален для большинства. Именно для таких работающих людей думаем увеличить график работы одного из столичных ЦОНов до полуночи. Пусть у людей будет возможность приходить за госуслугами и после работы", – написал он на своей странице в Facebook.
При этом Оспанов уточнил, что услуги по документированию и регистрации будут оказывать до только в дневное время.
"Если пилот удастся, распространим его и на другие города. Как вам такая идея?" – обратился глава госкорпорации к своим подписчикам.
Напомним, в 2016 году было создано некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в которую вошли центры обслуживания населения, центры по недвижимости, Научно-производственный центр земельного кадастра и Государственный центр по выплате пенсий.