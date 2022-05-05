Работу в Англии обещал аферист жителям Южного Казахстана

Полицейские Южного Казахстана задержали афериста, обещавшего землякам трудоустройство в Англии.

Получить желанную работу, да еще и в Англии, мечта многих. Прознав, что на поездку в туманный Альбион с рабочей визой в кармане существует достаточно высокий спрос, южанин решил заработать. Среди знакомых распространил информацию, что может запросто помочь в оформлении необходимых документов. Причем без ­ограничений. Дескать, можете смело рассказывать своим друзьям и знакомым – помогу всем.

Желающие нашлись быстро. Как минимум двое молодых людей клюнули на приманку, выложив малознакомому человеку крупную сумму денег. И стали ждать, предвкушая смену жительства и работы. Только вот время шло, а обе­щанного результата все не было. Тогда потерпевшие обратились с заявлением о мошенничестве в полицию с просьбой помочь вернуть деньги и наказать афериста.

Выяснилось, что молодые люди терпеливо ждали полгода. Мошенник не только не выполнил обещание, но и не вернул 800 тыс. тенге, которые взял в качестве предоплаты за свои услуги. Данный факт сотрудники полиции зарегистрировали по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за мошенничество.

Полицейские сразу же приступили к проведению следственно-оперативных мероприятий, направленных на задержание афериста. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался житель областного центра. В нас­тоящее время ведется досудебное расследование.

В полиции говорят, что мошенничество в последние годы остается одним из самых распространенных видов преступления. Доверчивые граждане в погоне за легкой наживой или при попытке решить определенные задачи в обход действующего законодательства прибегают к услугам сомнительных личностей. Причем это могут быть как знакомые, так и случайно встреченные возле учреждений и организаций, оказывающих государственные и прочие услуги. В результате люди могут в любой ­момент стать жерт­вами мошенника.

Поэтому полицейские призывают жителей быть максимально бдительными, осторожными, не доверять разного рода аферистам и не проявлять беспечность при общении с незнакомыми людьми, быть внимательными при совершении таких операций, как выдача или получение денег.