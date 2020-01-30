Работы по спасению продолжаются

Об этом на брифинге в МВД сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин. Спикер отметил, что на всех участках были выставлены блокпосты. В снежных переметах находилось 2 933 единицы техники.

– В пунктах обогрева были размещены 1 483 человека, в том числе 128 детей, – сказал Юрий Ильин, подчеркнув, что наибольшее число пострадавших приходится на Акмолинскую область.

По его словам, проведение аварийно-спасательных работ и работ по очистке дорог продолжается в круглосуточном режиме. Если говорить о мерах предупредительного характера, то за период с 20 по 29 января в целях предупреждения населения была осуществлена рассылка 379 SMS-сообщений об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 563 уведомления.

Кроме того, более ста раз в рес­публике объявлялось штормовое предупреждение. В Комитете по ЧС и в 10 региональных департаментах по ЧС были созданы оперативные штабы. Организована работа «горячей линии», на которую поступило 454 звонка.

– Всего за указанный период из снежных заносов спасены 3 377 человек, из них 335 детей, эвакуированы 3 677 человек, в том числе 265 детей, вызволено 2 933 единицы техники, – уточнил замминистра. – В аварийно-спасательных работах были задействованы 1 364 человека и 618 единиц техники.

Среди вызволявших из снежного плена технику и людей были не только сотрудники МВД, но и АО «НК «КазАвтоЖол», местных исполнительных органов и Минис­терства обороны, проинформировала пресс-служба КЧС МВД РК.