Экономика

Работы разные важны

В течение всего минувшего года на станциях метро, в трамваях и автобусах, на электронных баннерах вузов, веб-сайте управления занятости и социальных программ, телеканалах и в газетах можно было увидеть подробную печатную и видеоинформацию о «дорожной карте». Это означало одно: ни один человек, активно ищущий работу, без нее не останется. 

Реализация данной программы осуществляется в рамках Стратегии-2050, а направлена она на обеспечение достойной занятости как основы социальной защиты всех слоев населения. По словам директора городского Центра занятости Орынкыз Жебегеновой, на реализацию программы из республиканского бюджета было выделено 366,1 млн. тенге, освоено 362,7 млн. тенге, в том числе на социальные рабочие места, молодежную практику, переподготовку и повышение квалификации кадров. Обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации осуществлялось на базе 7 учебных заведений города по 19 специальностям: «кондитерское производство», «парикмахерское искусство и декоративная косметика», «бухгалтер», «повар», «оператор ЭВМ», «туристский агент», «электрик», «автомеханик». К слову, большинство из этих профессий остаются в рейтинге наиболее востребованных. 

Сегодня на курсах профподготовки в учебных заведениях обучаются 740 человек. Всего курсы переподготовки и повышения квалификации окончили 527 человек, продолжается работа по трудоустройству их на постоянные и социальные рабочие места. За прошлый год было трудоустроено 26,8%, или 141 человек. На социальные рабочие места направлено 698 участников, на молодежную практику – 797 человек. Заключены договоры со 160 работодателями (бизнес-структуры, государственные и общественные организации). Окончили обучение по молодежной практике 563 человека, из них трудоустроены на постоянные рабочие места – 307 человек (54,5%). Для повышения уровня трудоустройства центр и его районные отделы при поддержке управления занятости и социальных программ Алматы принимали участие в проведении ярмарок вакансий. К примеру, в городской ярмарке вакансий, организованной Алматинским филиалом партии «Нур Отан», участвовало более 100 крупных и средних предприятий, проводились мастер-классы. 

В наступившем году городской Центр занятости намерен продолжить работу по повышению информированности горожан о возможностях и преимуществах участия в программе. Соцконтракт уже подписали 1 550 человек, из них безработные – 1 543. 

Наталья ВАЛУЙСКАЯ,
фото Юрия БЕККЕРА
Алматы 

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