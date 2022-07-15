Фото: пресс-служба ҚазАвтоЖол
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Работы возобновили на известном дорожном долгострое в Казахстане

Ещё на одном дорожном долгострое возобновлены работы. Речь идёт о трассе Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу национальной компании «ҚазАвтоЖол».

«На прошлой неделе начались работы по укладке асфальта. Общая протяжённость данной трассы – 768 км, состоит из 16 участков. Работы по устройству скотопрогонов и водопропускных труб завершены на 81%, а по устройству мостов – на 63%. Генеральным подрядчиком является китайская компания CITIC Construction», – отметили в компании.

Основная цель – до конца года обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию на большей части всех трасс, которые на сегодняшний день являются долгостроями. Кроме того, ведётся работа по сокращению количества объездных дорог, акцентировали в ҚазАвтоЖоле.

«Если говорить о других проблемных дорожных объектах, то и они охвачены полным комплексом работ. Так, строительные работы возобновлены на объектах Караганда – Балхаш, Калбатау – Майкапшагай, Атырау – Астрахань, Казталовка – Жанибек – граница России, Унеге – Бейсен – Сайхин. В целом по стране строительными работами охвачено 95 участков дорог республиканского значения», – заключили в нацкомпании.

 

 

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